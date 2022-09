Calciomercato Roma, la ‘promessa’ è mantenuta e Tiago Pinto si prepara al testa a testa. Ecco il nuovo scenario in Serie A.

La Serie A è giunta al primo turno di stop, causa pausa nazionali. La Roma è reduce dall’amara sconfitta interna subita contro l’Atalanta ed attesa da un nuovo big match delicato. La squadra di José Mourinho scenderà in campo sabato pomeriggio, contro l’Inter di Simone Inzaghi. I tifosi sognano l’impresa in casa della squadra nerazzurra, aggrappandosi alla speranza circa il pieno recupero di Paulo Dybala. Ma le attenzioni si riversano anche sul futuro calciomercato invernale, Tiago Pinto è pronto ad un nuovo testa a testa in Serie A.

Non sono mancati duelli per Tiago Pinto nella scorsa finestra di calciomercato estivo. Quello più eclatante intorno a Paulo Dybala, a più riprese accostato ad un passaggio prima all’Inter e poi al Napoli. Il general manager giallorosso si è ben distinto nei mesi scorsi mettendo a segno colpi a parametro zero di livello, la ‘Joya’ il più altisonante certo, ma anche il ‘Gallo’ Belotti e Nemanja Matic sono arrivati con questa formula. Ed il portoghese non ha intenzione di restare con le braccia conserte nella prossima finestra di calciomercato invernale, nuovo testa a testa in Serie A per Pinto.

Calciomercato Roma, promessa mantenuta: testa a testa in Serie A

Riflettori accesi sul futuro di Abdelhamid Sabiri. Il centrocampista offensivo classe 1996 sta confermando quanto di buono fatto vedere nella seconda metà della scorsa stagione. Il marocchino è una delle poche note liete in casa Sampdoria, con la squadra allenata da Marco Giampaolo che occupa l’ultimo posto in classifica, in coabitazione con la Cremonese. La rete messa a segno contro lo Spezia ha mostrato ancora una volte le sue dote balistiche e, secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, le sirene del calciomercato sono pronte a suonare per il trequartista doriano. Secondo la rosea la Roma continua ad essere interessata al suo profilo, ma spunta la concorrenza della Fiorentina sulle sue tracce. Un nuovo testa a testa per Tiago Pinto è alle porte, il general manager è pronto al braccio di ferro con la squadra di Vincenzo Italiano.