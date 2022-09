Calciomercato Roma, il giovane talento si è messo in mostra con la Nazionale. In casa giallorossa è tutto pronto per la firma imminente.

E’ tutto pronto per ripartire in campionato per la Roma, attesa dal big match di San Siro contro l’Inter. Messa in archivio la prima sosta nazionali della stagione, tanta attesa c’è intorno alle condizioni di Paulo Dybala. La punta argentina non è scesa in campo con la Seleccion di Scaloni, dopo aver saltato l’ultima gara dei giallorossi contro l’Atalanta. Stessa sorte per Tammy Abraham, convocato da Southgate per l’Inghilterra ma tenuto in panchina nelle sfide di Nations League. Ma non sono mancati giocatori che hanno approfittato della pausa per mettersi in bella mostra.

Calciomercato Roma, scatenato in Nazionale: firma imminente

Riflettori accesi su Cristian Volpato, calciatore italo-australiano di 18 anni. Il giovane attaccante, assistito dalla società di management di Francesco Totti, si è scatenato con la maglia dell’Italia Under 20. Un gol ed un assist con la maglia azzurra giovanile, la rete messa a segno contro il Portogallo e l’assist nella vittoria contro la Svizzera. Per lui sono pronte ad aprirsi le porte della Nazionale Under 21, nuovo importante gradino nella sua carriera, ma non solo. Come scrive Francesco Balzani è tutto pronto per la firma sul rinnovo contrattuale. L’attaccante ha convinto a pieno José Mourinho e le sue apparizioni in Primavera sono sempre più sporadiche. Il contratto attuale scadrebbe nel 2024, ma entro la fine dell’anno è prevista la firma sul rinnovo per il giovane attaccante.