Inter-Roma si tinge di ‘giallo’. Sabato pomeriggio è in programma ì il big match di San Siro, di fronte due squadre in cerca di riscatto.

Sia la Roma che l’Inter hanno voglia di ritrovare la vittoria. La squadra giallorossa è reduce dall’amara sconfitta interna rimediata contro l’Atalanta. Tante attenzioni sono rivolte alle condizioni di Paulo Dybala, tenuto a riposo con la nazionale dell’Argentina. Momento delicato anche in casa nerazzurra, la squadra guidata da Simone Inzaghi è reduce dalla perentoria sconfitta rimediata sul campo dell’Udinese. La classifica vede la Roma precedere di un punto l’Inter, attualmente al settimo posto in graduatoria in Serie A.

Sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre insomma, che si arricchisce di un giallo a pochi giorni dalla gara. La Roma vuole sfatare il tabù Inter, con l’ultima vittoria contro i nerazzurri è datata Febbraio 2012. In attesa di capire le condizioni fisiche di Paulo Dybala, assente nella sconfitta beffarda contro l’Atalanta, la Roma si aggrappa ad un ritrovato Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso non ha mai segnato contro l’Inter, squadra che lo ha ceduto proprio ai giallorossi. In attesa del big match di sabato pomeriggio, spunta un giallo in casa nerazzurra, con l’addio a sorpresa allo sponsor.

Giallo prima di Inter-Roma: solo una squadra resterà senza

Come scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport l’Inter sta per dire addio allo sponsor ‘Digitalbits’, presente invece dallo scorso anno sulle maglie della Roma. La squadra nerazzurra aveva raggiunto l’accordo per questa stagione ma, causa mancati pagamenti della cifra pattuita. Entro il mese di ottobre il marchio sparirà dalle maglie dell’Inter, che ora sarà chiamata a trovare un nuovo sponsor oppure destinata a rimanere senza da qui alla fine della stagione. Non la migliore delle notizie per le finanze del club milanese, mentre Simone Inzaghi deve fare i conti con l’assenza di Romelu Lukaku in attacco ma ritrova a disposizione il turco Hakan Calhanoglu.