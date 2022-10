Calciomercato Roma, è sfida con l’Inter non solo in campo. Beppe Marotta brucia la concorrenza e tenta lo scippo a zero, ecco il nuovo scenario.

Questo pomeriggio la Roma torna in campo, dopo la prima sosta stagionale causa impegni in nazionale. La squadra giallorossa, reduce dal Ko interno contro l’Atalanta e con José Mourinho squalificato, farà visita all’Inter di Simone Inzaghi. Anche la squadra nerazzurra è reduce da una sconfitta cocente, rimediata sul campo della sorpresa Udinese. Due squadre in cerca di riscatto pronte a duellarsi in uno stadio San Siro strapieno. Ma la sfida sul fronte del calciomercato è già iniziata e Marotta tenta il sorpasso per lo scippo a parametro zero.

E’ il giorno di Inter-Roma, il big match di San Siro è in programma alle ore 18. Il grande assente in casa giallorossa sarà José Mourinho, il tecnico portoghese non siederà in panchina causa squalifica. Lo Special One è solo uno dei grandi ex della sfida, nella squadra nerazzurra ci sono Dzeko a Mkhitaryan, quest’ultimo sarà sicuramente in campo dal primo minuto dopo il passaggio all’Inter a parametro zero in estate. Tutte le attenzioni in casa Roma sono rivolte alle condizioni fisiche di Paulo Dybala, filtra ottimismo sul possibile impiego della ‘Joya’ dal primo minuto.

Calciomercato Roma, Marotta l’ha fatto di nuovo: scippo a zero

L’attaccante argentino sembrava ad un passo dall’Inter nei mesi scorsi, dopo la scadenza di contratto con la Juventus. Ma Tiago Pinto ha avuto la meglio, regalando la ‘Joya’ a José Mourinho. Ora Beppe Marotta prova il nuovo scippo a parametro zero ed avrebbe già avviato i contatti per il difensore turco Caglar Söyüncü. Calciatore roccioso di 26 anni, il difensore ha un contratto in scadenza con il Leicester. Secondo fonti turche, riprese ed ampliate dal sito Calciomercato.it, la società nerazzurra ha già allacciato i contatti per bruciare la concorrenza. Sul profilo del difensore erano state segnalate sia la Roma che la Juventus, oltre a Chelsea e Villarreal. Inevitabilmente la sessione invernale di calciomercato sarà decisiva per capire il futuro immediato del difensore ex Friburgo.