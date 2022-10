Roma, “rinforzo” per il Giappone: Mourinho lo aspetta

Roma, José Mourinho attende il “rinforzo” in vista della mini tournée in Giappone. L’indizio social ha scatenato i tifosi giallorossi.

Quest’oggi la Roma torna in campo, alle ore 18 il big match in casa dell’Inter di Simone Inzaghi. Non siederà in panchina José Mourinho, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso trovato contro l’Atalanta. Tutte le attenzioni sono rivolte alla condizione fisica di Paulo Dybala, l’attaccante argentino ha saltato la sfida contro gli orobici per un fastidio ai flessori ed è rimasto a riposo anche in nazionale. La sfida contro i nerazzurri aprirà un ciclo intenso di gare per la Roma, che si gioca gran parte della stagione tra campionato ed Europa League.

Dodici gare attendono la Roma prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Per la prima volta nella storia la Coppa del Mondo si disputerà in inverno, costringendo i campionati nazionali ad una lunga pausa nei mesi di novembre e dicembre. Dalla sfida di San Siro all’ultima gara interna contro il Torino spiccano appuntamenti decisivi per la squadra giallorossa. La doppia sfida al Real Betis per la vetta del girone C di Europa League, oltre alla gara contro il Napoli di Spalletti ed il primo derby stagionale contro la Lazio di Sarri. Poi, nel momento della lunga sosta, la squadra di José Mourinho partirà alla volta del Giappone.

Roma, “rinforzo” per il Giappone: Mourinho aspetta Wijnaldum

Il grande assente nella prima metà di stagione in casa Roma si chiama Gini Wijnaldum. Il centrocampista prelevato dal PSG è fermo ai box a causa della frattura alla tibia rimediata dopo aver disputato solo una manciata di minuti all’esordio stagionale con la Roma. Il calciatore ieri ha mostrato uno scatto su Instagram che lo ritraeva in allenamento sulla cyclette. Dettaglio importante, non c’era più il gesso ad accompagnare il centrocampista olandese. Secondo quanto scrive il Messaggero i tempi del pieno recupero del calciatore sono fissati tra gennaio e febbraio ma Gini vuole bruciare le tappe. Il centrocampista ha messo nel mirino la tournée giapponese di fine novembre, Mourinho attende con fiducia il nuovo “rinforzo” per la Roma.