Serie A, sconfitta fatale ed esonero immediato: pronti due ex giallorossi

In Serie A sono già saltate due panchine, con il Bologna e il Monza che hanno deciso di sollevare dagli incarichi i rispettivi allenatori. Sinisa Mihajlovic e Giovanni Stroppa hanno pagato il basso rendimento in queste prime giornate di Serie A, dove le due squadre non hanno brillato. Per questo motivo, le due dirigenze hanno deciso di rivolgersi ad altri allenatori. I rossoblù hanno affidato la squadra a Thiago Motta, che torna nel nostro campionato dopo l’esperienza al Genoa e allo Spezia. Il Monza, invece, ha deciso di affidare la guida a Palladino.

Proprio l’allenatore dei brianzoli è costato la panchina a un suo collega. Marco Giampaolo è stato esonerato dalla dirigenza della Sampdoria dopo la sconfitta contro i biancorossi. Il 3-0 secco del Marassi è costato caro all’allenatore di Bellinzona, che fino ad ora con i blucerchiati ha conquistato solamente due punti e ora occupa l’ultimo posto in classifica sotto Cremonese e Verona. Un livello di prestazioni troppo basso, che ha portato i genovesi a cambiare allenatore, annunciando il cambio ufficialmente con una nota. In lista ci sono diversi nomi, ma quelli più caldi sono quelli di due ex Roma.

Serie A, Giampaolo esonerato dalla Sampdoria: De Rossi e Ranieri in corsa

Nei giorni scorsi, infatti, era rimbalzata la notizia di Daniele De Rossi e Claudio Ranieri in lizza per il posto di allenatore della Sampdoria. I due ex Roma potrebbero diventare la nuova guida dei blucerchiati. Nel loro destino, però, l’incontro con la Roma è più che vicino. Il 17 ottobre, infatti, ci sarà l’incontro tra le due squadre. L’ex capitano e l’ex tecnico giallorosso, che ha portato il Leicester sul tetto d’Inghilterra nel 2016, in caso uno dei due venisse preso come allenatore, si ritroverebbero ad affrontare quei colori che tifano da sempre.