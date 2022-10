Calciomercato Roma, il Tottenham di Antonio Conte alza il pressing e prepara l’assalto immediato. Pronta la risposta del club, c’è l’accordo sul rinnovo.

La Roma è tornata in campo dopo la prima sosta nazionali della stagione. La squadra giallorossa è partita nel migliore dei modi in vista della nuova lunga sosta a cavallo tra novembre e dicembre. La stagione infatti si fermerà per i Mondiali in Qatar, da metà novembre a gennaio la Serie A si fermerà per l’inedita sosta invernale. La squadra giallorossa è attesa da un mini ciclo di gare fondamentali, a partire dalla doppia sfida europea contro il Real Betis. In Europa si scalda anche il fronte del calciomercato, ecco le ultime manovre in seguito alle mosse di Antonio Conte.

La stagione calcistica in Europa si prepara ad entrare nel vivo. Nei prossimi giorni si disputeranno le terze giornate delle competizioni europee, anche la Roma scenderà in campo nel girone C di Europa League. La squadra giallorossa non potrà permettersi passi falsi contro il Real Betis allenato da Manuel Pellegrini. Gli spagnoli sono in vetta al gruppo C nella competizione, e la Roma vuole a tutti i costi conquistare la testa del girone per evitare un turno eliminatorio ulteriore. Turno eliminatorio che vedrà le seconde classificate nei gironi affrontare le squadre retrocesse dalla Champions League, competizione nella quale partecipa il Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, Conte insidia Mourinho: contromossa e accordo

La squadra londinese è in lotta con l’Arsenal e con mezza Serie A su un difensore a lungo accostato ai desideri di José Mourinho, Parliamo di Piero Hincapiè, difensore ecuadoriano classe 2002 in forza al Bayer Leverkusen. Centrale mancino, abile in fase di copertura e costruzione ed anche impiegabile sulla corsia di sinistra, il suo nome è destinato ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato. Dall’Inghilterra giunge un importante aggiornamento sul suo futuro immediato, secondo quanto scritto dal sito footballinsider247.com

Il Tottenham di Conte ha alzato il pressing per il centrale mancino, Paratici ha già avviato i contatti per garantire agli Spurs una corsia preferenziale. Pronta la contromossa del club tedesco, che secondo il sito inglese avrebbe già trovato un accordo per il rinnovo di contratto del difensore. Se la firma sul prolungamento dovesse arrivare cambierebbe inevitabilmente anche la sua valutazione, che ora sembra oscillare tra i 25 ed i 30 milioni di euro.