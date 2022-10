Dal rapporto con Abraham alla condizione fisica, Belotti dice tutto

Alla vigilia di Roma-Betis interviene in conferenza stampa Andrea Belotti, al fianco di José Mourinho. Ecco le parole del ‘Gallo’

Per presentare la sfida di Europa League tra Roma e Real Betis è intervenuto in conferenza stampa anche Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ ha parlato ai cronisti presenti subito dopo José Mourinho. Il vulcanico allenatore portoghese ha scatenato un nuovo siparietto in conferenza stampa con i giornalisti presenti. In seguito alle parole dello Special One, che ha rassicurato tutti sulla condizione fisica di Paulo Dybala, è stato il momento di Andrea Belotti. Ecco le parole del ‘Gallo’, che ha suonato la carica in vista della gara importantissima di domani sera.

La Roma domani non può permettersi passi falsi contro il Betis di Manuel Pellegrini. La squadra spagnola occupa la vetta del girone C di Europa League, mentre i giallorossi inseguono al terzo posto in classifica. Sarà fondamentale trovare la vittoria per la squadra di Josè Mourinho, che in conferenza stampa si è scatenato. Il tecnico portoghese ha tranquillizzato tutti sulla condizione fisica di Paulo Dybala, mantenendo il dubbio circa la presenza di Lorenzo Pellegrini. Dopo lo Special One è arrivato il momento di Belotti, il ‘Gallo’ ha parlato alla stampa del suo stato di forma e non solo.

Roma-Betis, voglia matta Belotti: “Ecco come mi sento, e su Abraham..”

Sul rapporto con Tammy Abraham: “La concorrenza con Tammy io la vivo molto bene, so che è un grandissimo attaccante della nazionale inglese e per me è un’opportunità di confrontarmi. Uno stimolo personale perché so che per poter giocare devo dimostrarlo in ogni allenamento e in ogni partita.” Ancora sull’attaccante inglese: “Questo mi dà carica e voglia, perché quando arrivi a una livello alto sono le cose più importanti che devi fare.”

Sul proprio stato di forma: “La sosta mi è servita tanto per allenarmi. Mi sono fermato qualche giorno in più, poteva farmi bene. Sapevo che sarebbe voluto qualche tempo per riprendere la condizione migliore, fin dal primo giorno quando c’era qualcosa da mettere in più l’ho fatto. Adesso mi sento bene, però, ti dico che il giudizio lo dà sempre il campo.“