Calciomercato Roma, dalla Spagna rimbalzano i contatti tra Florentino Perez e Mourinho. Ecco la decisione dei Friedkin sull’operazione

La Roma è attesa questa sera da una sfida estremamente delicata in Europa League. La squadra giallorossa attende allo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito, gli spagnoli del Betis. La squadra di Siviglia è al comando nel gruppo C di Europa League, mentre la Roma paga il passo falso in casa del Ludogorets all’esordio. Gli spagnoli, guidati da Manuel Pellegrini, si sono resi protagonisti finora di una grande partenza in Liga, al momento sono quarti in classifica a quattro punti dalla vetta. In testa al campionato spagnolo c’è la coppia formata da Barcellona e Real Madrid.

Calciomercato Roma, Florentino Perez tratta con Mou: ora tocca ai Friedkin

Proprio il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe iniziato ad intavolare una trattativa che vede Mourinho protagonista. Dalla Spagna rimbalza nuovamente l’ipotesi Eden Hazard per la Roma. Stavolta a rilanciarla è il sito Eldesmarque.com che parla di una pista che vedrebbe il ritorno di Hazard agli ordini dello Special One, come ai tempi del Chelsea. Ma gli ostacoli non mancano nel piano di Perez, che vorrebbe liberarsi con forza dell’attaccante belga. Quello maggiore è rappresentato dalla proprietà Friedkin, la famiglia statunitense non sembra intenzionata ad avallare. Dietro le ragioni del no ci sarebbe la condizione fisica del belga, unita all’età. Florentino Perez spera che gli statunitensi cambino idea, i prossimi mesi ci aiuteranno a capire il futuro dell’attaccante ai margini del progetto di Carlo Ancelotti.