Calciomercato Roma, il ribaltone in Liga è completo e potrebbe cambiare gli equilibri nei prossimi mesi. Monchi prepara il blitz immediato

Incroci spagnoli dentro e fuori dal campo per la Roma di José Mourinho. Questa sera la squadra giallorossa ospiterà all’Olimpico il Betis di Manuel Pellegrini. La sfida è decisiva per le sorti del girone C di Europa League. La squadra andalusa infatti occupa la vetta del gruppo, a sei punti dopo due vittorie. La Roma insegue a tre punti, complice la sconfitta all’esordio sul campo del Ludogorets. Per giocarsi le possibilità di conquistare la vetta del girone, che eviterebbe un turno preliminare in più, la squadra giallorossa è obbligata alla vittoria. Ma gli incroci con la Liga, e con Siviglia nello specifico, travalicano il campo da gioco.

Calciomercato Roma, ribaltone decisivo: blitz immediato di Monchi

Riflettori accesi sul futuro di Nacho, difensore del Real Madrid in scadenza di contratto. Nei giorni scorsi nuovamente accostato alla Roma, ora lo scenario per il suo futuro sembra orientato alla permanenza in Liga. Ad assicurarsi l’esperto difensore potrebbe essere proprio il Siviglia, dell’ex ds giallorosso Ramon Monchi. La squadra biancorossa ha da poco ufficializzato il ribaltone in panchina, via Lopetegui e dentro Jorge Sampaoli. Per il tecnico cileno il primo colpo potrebbe essere proprio Nacho, secondo quanto riportato da Elnacional.cat. Fondamentale sarà capire la risposta immediata del Real Madrid, che potrebbe anche decidere di non cederlo a gennaio malgrado il contratto in scadenza.