Calciomercato Roma, intreccio col PSG ed effetto domino nell’attacco giallorosso. Ecco come potrebbe cambiare il futuro di Tammy Abraham

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta interna inflitta dal Betis alla squadra di José Mourinho. I giallorossi si son fatti rimontare l’iniziale vantaggio di Paulo Dybala dagli undici metri. L’attaccante argentino si conferma autentico trascinatore dei suoi, riuscendo a mettere a segno la sesta rete in dieci gare con la maglia della Roma. Ancora fermo a due marcature invece Tammy Abraham, anche nella gara di ieri a secco e sostituito poco dopo il 70esimo minuto dallo Special One. Ed il futuro dell’attaccante inglese potrebbe cambiare anche grazie all’intreccio col PSG.

I tifosi della Roma si augurano che la punta inglese ritrovi il prima possibile quel killer instinct sotto porta che ha caratterizzato il suo primo anno nella Capitale. Il bottino è magro finora, due reti ed un assist dopo le prime dieci gare dei giallorossi. Lo scorso anno i numeri dell’attaccante prelevato dal Chelsea sono stati impressionanti, chiusa la sua prima stagione in giallorosso con la bellezza di 27 reti messe a segno in 52 partite. La squadra londinese vanta una clausola di riacquisto da poter esercitare la prossima estate, ed il suo futuro resta un rebus da decifrare.

Calciomercato Roma, effetto domino Abraham: intreccio col PSG

Lo stesso Tammy Abraham ne ha parlato ufficialmente, non escludendo un futuro ritorno in Premier League. E gli equilibri potrebbero essere sovvertiti anche dall’azione del PSG sul fronte del calciomercato. Secondo quanto riferito dal sito Fussballtransfers.com, il club di Parigi ha avviato i contatti con il Chelsea per l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. Il sito tedesco parla di un possibile approdo alla corte di Galtier, che lo ha già allenato in Ligue 1 al Saint-Etienne. I parigini si assicurerebbero le prestazioni del 33enne, affidandosi all’usato sicuro come rinforzo delle varie stelle d’attacco. Questo interesse potrebbe ovviamente stravolgere gli quilibri del calciomercato in attacco in casa Chelsea. In caso d’addio dell’ex Arsenal, già in rete in due occasioni in quattro gare con i Blues, potrebbero tornare subito sulle tracce di Tammy Abraham.