Calciomercato Roma, consigli per gli acquisti: il doppio ex non ha dubbi

Calciomercato Roma, archiviata la terza giornata di Europa League i giallorossi cercano riscatto in Serie A. Il doppio ex lancia l’assist a Pinto

La Roma è reduce dalla sconfitta interna nella terza giornata del gruppo C di Europa League. Ad avere la meglio all’Olimpico sono stati gli spagnoli del Betis, ora sempre più in fuga solitaria nel girone. E’ la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche per la squadra di José Mourinho. Ora i giallorossi sono a caccia di riscatto e l’occasione si presenterà domenica sera, nel posticipo della nona giornata di Serie A. A far visita a Paulo Dybala e compagni sarà il Lecce, neo-promosso e guidato in panchina da Marco Baroni.

In previsione della sfida tra la Roma e la squadra salentina ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il doppio ex della sfida. La compagine pugliese è tornata in Serie A e sta sgomitando per allontanarsi dalle parti basse della classifica. Attualmente la squadra allenata da Marco Baroni non sta sfigurando nel massimo campionato, sono 7 i punti messi in cascina finora dal Lecce. I salentini sono reduci dal pareggio per 1-1 contro la Cremonese, diretta avversaria nella lotta salvezza. In previsione del posticipo dello stadio Olimpico sono arrivate le parole del doppio ex, il montenegrino Mirko Vucinic. Ecco i consigli per gli acquisiti a Tiago Pinto, l’ex attaccante non ha alcun dubbio.

Calciomercato Roma, consigli per gli acquisti: “L’Olimpico si gaserebbe”

Mirko Vucinic ha un passato importante con le maglie del Lecce e della Roma. In Salento fu scoperto ad inizio 2000 da Pantaleo Corvino, che lo pescò dal campionato montenegrino prima dell’esplosione in maglia giallorossa. Stessi colori vestiti sotto l’ombra del Colosseo, Mirko Vucinic nella Roma ha totalizzato 202 presenze e 64 reti. In bacheca 2 Coppa Italia ed una Supercoppa italiana in maglia Roma, intervistato dalla Gazzetta dello Sport non ha avuto dubbi sui consigli per gli acquisti a Tiago Pinto. Il montenegrino punta tutto su Gabriel Strefezza, trascinatore fin qui dei salentini.

Ecco le parole di Vucinic sul fantasista brasiliano: “Ha estro, tecnica, intelligenza. È un calciatore che quando l’ho visto mi ha stupito molto in positivo. Sono certo che all’Olimpico con la maglia della Roma renderebbe molto bene. Ai romanisti piacerebbe un sacco e l’Olimpico si gaserebbe molto con i suoi numeri.”