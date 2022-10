Dopo la gara tra Roma e Betis, dall’amaro epilogo per i giallorossi, arriva la conferma ufficiale. L’annuncio del calciatore: “Mourinho mi ha cercato”

La Roma è reduce dalla sconfitta interna contro il Betis, la seconda consecutiva allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è stata rimontata per 1-2 da quella andalusa, che ora è sempre più prima in solitaria nel girone C. Il cammino in Europa League si complica estremamente per la squadra allenata da Josè Mourinho, al terzo posto nel gruppo europeo dopo le prime tre giornate. Dopo la gara dell’Olimpico è arrivata la conferma ufficiale che ha svelato un importante retroscena di calciomercato per lo Special One.

La Roma incappa nella seconda sconfitta casalinga allo stadio Olimpico, dopo il passo falso contro l’Atalanta è arrivata la vittoria in rimonta del Betis. La gara di ieri sera condanna la squadra giallorossa alla corsa al secondo posto nel girone C di Europa League. La squadra spagnola veleggia nel gruppo europeo, nove punti dopo le prime tre gare e più cinque sul Ludogorets. La Roma resta a tre punti alla terza posizione, la corsa sarà proprio con la squadra bulgara per il secondo posto ed il conseguente temibile spareggio con le terze di Champions League.

Conferma ufficiale dopo Roma-Betis: “Mourinho mi ha cercato”

Tra i protagonisti della vittoria nella squadra andalusa anche l’ex Fiorentina, Joaquin. Il centrocampista è un simbolo del Betis e a 41 anni ancora trascina la squadra allenata da Manuel Pellegrini. Nel momento della sostituzione del numero 17 biancoverde non è sfuggito a nessuno il momento dell’abbraccio tra il calciatore e lo Special One. Durante la telecronaca di ieri era stato svelato un retroscena che vedeva il tecnico portoghese sulle tracce del centrocampista, ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato. Ecco le parole di Joaquin, riportate dal sito ABola.pt, che spende parole al miele nei confronti di Mou: “Rispetto Mourinho e la sua carriera. Sono orgoglioso di averlo abbracciato, perché significa che prova lo stesso sentimento. In passato voleva che firmassi al Chelsea. Ci conosciamo da molto tempo. Ci siamo abbracciati e ci siamo detti cose positive l’uno dell’altro. È un uomo importante.“