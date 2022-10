Calciomercato Roma, frenata Zaniolo e rischio stallo sul rinnovo contrattuale. All’orizzonte c’è l’ipotesi assalto immediato sul numero 22

Nicolò Zaniolo è ancora alla ricerca della sua prima rete stagionale. L’ultima marcatura segnata in maglia giallorossa è stata quella decisiva nella notte di Tirana. Il goal al Feyenord, che ha permesso alla Roma di alzare la Conference League, e lo ha consegnato agli annali del club giallorosso. Finora il tabellino delle marcature è ancora fermo a quota zero, complice l’infortunio che lo ha frenato per diverse settimane ed una mancanza di freddezza e cattiveria sotto porta diffusa nell’attacco giallorosso in questo inizio di stagione.

Tornano a squillare le sirene di calciomercato sul futuro di Nicolò Zaniolo. L’estate passata, dopo la firma sulla finale di Tirana, ha visto il numero 22 giallorosso al centro di svariate ipotesi d’addio, a partire dalla Juventus fino ad arrivare al Tottenham. La realtà ha invece visto il fantasista offensivo restare a Trigoria, con l’attacco giallorosso che è stato rinforzato dagli arrivi a zero di Paulo Dybala ed Andrea Belotti. L’ex Inter però è stato frenato da un nuovo infortunio ad inizio stagione e negli ultimi quindici metri d’attacco sta mancando finora lucidità e precisione. E giunge anche un annuncio che potrebbe ridisegnare il suo futuro in termini di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, frenata Zaniolo e assalto immediato

Secondo quanto raccontato da Ciro Venerato, ai microfoni della Domenica Sportiva, c’è da registrare una frenata tra Roma e Nicolò Zaniolo sulla questione rinnovo contrattuale. Secondo il giornalista ci sono distanze, non abissali, ma che frenerebbero l’accordo immediato per l’estensione del contratto del fantasista offensivo. Contratto che attualmente lega Zaniolo alla Roma fino al 2024, il primo scoglio riguarderebbe la parte di stipendio fisso. L’entourage dell’ex Inter chiederebbe 4 mln di euro, mentre la Roma sarebbe pronta ad offrirne 3.5. Anche sui bonus ci sarebbe della distanza ma non finisce qui. Secondo Venerato sullo sfondo c’è sempre la Juventus ed un nuovo assalto pronto dalla Premier. L’Arsenal avrebbe intenzione di fiondarsi sul numero 22 della Roma già nella sessione invernale di calciomercato, secondo quanto racconta The Sun nella finestra di riparazione Arteta sogna il rinforzo Zaniolo a Londra.