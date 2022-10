Betis-Roma, Mourinho ha deciso come tamponare l’emergenza in vista della sfida in terra spagnola. Ecco la convocazione a sorpresa

Vigilia di Europa League in casa Roma. La squadra giallorossa è attesa dalla trasferta in Spagna, dove affronterà il Betis di Manuel Pellegrini. La squadra andalusa è riuscita a strappare la vittoria in rimonta allo stadio Olimpico. I biancoverdi hanno recuperato l’iniziale svantaggio a firma Paulo Dybala, ora fermo ai box dopo la lesione muscolare accusata contro il Lecce. L’attaccante argentino resterà fermo ai box, con l’infermeria ancora una volta affollata in casa giallorossa. In vista della trasferta spagnola lo Special One riserva una sorpresa tra i convocati.

Il cammino europeo della Roma è decisamente in salita. I giallorossi dopo le prime tre giornate occupano la terza posizione nel gruppo C di Europa League. La squadra guidata da José Mourinho ha trovato due sconfitte nelle prime tre gare ed ora è chiamata all’ultimo appello per non perdere speranze di conquistare almeno il secondo posto nel girone. Ecco perché non si può sbagliare domani pomeriggio in casa del Betis, con lo Special One costretto a perdere Paulo Dybala con ogni probabilità fino al prossimo anno. In vista della prossima trasferta europea il tecnico portoghese ha deciso di riservare una sorpresa tra le convocazioni della squadra giallorossa.

Betis-Roma, Mou ha deciso: convocazione a sorpresa

Nei giorni scorsi non era sfuggito il Mourinho versione 007 a visionare la Primavera della Roma. E lo Special One ha deciso di promuovere un nuovo ragazzo dalle giovanili, a partire dalla trasferta in Spagna di domani pomeriggio. Sarà Claudio Cassano, classe 2003, a fare il salto in prima squadra in vista della delicata trasferta europea. Il giovane pugliese è alla Roma dal 2018 e due anni fa ha siglato il primo contratto da professionista a Trigoria. Il calciatore nasce trequartista ma è abile a destreggiarsi anche sulle corsie esterne d’attacco, oltre che da falso nueve. Il giovane è pronto a farsi strada nel calcio che conta, la prima convocazione europea è un nuovo passo avanti nella sua giovane e promettente carriera.