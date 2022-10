Calciomercato Roma, bocciatura e piani stravolti: arriva subito l’innesto per José Mourinho. Scelto l’obiettivo

La situazione in mezzo al campo in casa Roma tiene banco. E tengono banco ancora anche quelle che sono state le parole di Mourinho, che ha definito tremendo l’infortunio di Wijnaldum e che ha chiaramente fatto capire che per Camara lo spazio sarà poco, nonostante oggi ci sia stato un colloquio tra i due prima della rifinitura a Trigora in vista del Betis.

Vi abbiamo parlato prima di un possibile ritorno di fiamma per Frattesi anche se c’è da battere la concorrenza dell’Inter e soprattutto cercare di limare quella cifra – 30 milioni di euro – che il Sassuolo chiede per il cartellino del giocatore. Adesso, a fare un quadro di quello che potrebbe essere il mercato invernale della Roma ci ha pensato il portale calciomercato.com, che mette in evidenza come i piani della Roma siano stati stravolti. Se prima la priorità era un difensore, adesso è in mezzo al campo che si deve intervenire.

Calciomercato Roma, assalto ad Aouar

Il nome che piace è quello di Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto che non sembra avere la minima intenzione di rinnovare con i francesi. La società del presidente Aulas, così come anche confermato dal centrocampista, ha offerto il rinnovo al calciatore che però al momento ha declinato l’offerta. In tutto questo ci potrebbe essere lo spazio per un inserimento della Roma, che magari con pochi milioni di euro, un indennizzo quasi, potrebbe portare un elemento importante a Trigoria e metterlo a disposizione di Mourinho. Ecco, potrebbe essere proprio lui il colpo in mezzo.