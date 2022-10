Calciomercato Roma, Pinto non molla la pista per il nuovo colpo a parametro zero. Testa a testa serrato con la Premier League.

Sono giornate intense in casa giallorossa, dentro e fuori dal campo da gioco. La squadra allenata da José Mourinho è già partita per la Spagna, domani la sfida in casa del Betis di Manuel Pellegrini. Fuori dal campo è arrivata la tegola Paulo Dybala per il tecnico portoghese, costretto a rinunciare a lungo ad uno dei calciatori più in forma della rosa giallorossa. Domani la sfida da dentro o fuori per il cammino in Europa League della Roma, attualmente terza nel gruppo C. Nel frattempo Tiago Pinto sta già lavorando alla prossima sessione di calciomercato invernale.

La Roma è pronta a tornare in campo in Europa, domani pomeriggio la sfida agli spagnoli del Betis. La squadra giallorossa deve metabolizzare la tegola Dybala, salvo veri e propri miracoli José Mourinho perde il capocannoniere della squadra giallorossa fino al prossimo anno. Lo Special One ha deciso di promuovere un nuovo talento dalla Primavera in vista della trasferta iberica, convocando Claudio Cassano per la gara di Siviglia. In ottica futura invece Tiago Pinto torna a lavorare su un possibile colpo a parametro zero, marchio di fabbrica ormai per il general manager della Roma.

Calciomercato Roma, colpo a zero: testa a testa con l’Arsenal

Nell’ultima sessione di calciomercato il portoghese ha messo a segno ben quattro colpi a parametro zero. A partire dal giovane portiere Svilar, passando per Matic a centrocampo e la coppia da sogno Dybala-Belotti in attacco. In previsione del calciomercato invernale il gm della Roma potrebbe percorrere questa strada anche in difesa. Secondo quanto scrive Il Romanista quest’oggi infatti è sempre viva la pista che porta a Evan Ndicka. Il difensore francese, in forza all’Eintracht Frankfurt, risponderebbe perfettamente all’identikit giallorosso per il rinforzo difensivo, essendo anche mancino di piede. Sul classe ’99 però la concorrenza non manca e dalla Premier League l’Arsenal è pronto al testa a testa con Tiago Pinto per il colpaccio difensivo a costo zero.