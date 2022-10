Calciomercato Roma, dopo l’addio alla Serie A arriva la confessione dell’ex giallorosso. Ecco la verità sui dissapori con Mou e non solo

La scorsa sessione di calciomercato estivo ha riservato tante sorprese in casa Roma. Il lavoro in entrata di Tiago Pinto si è contraddistinto nella caccia ai colpi a parametro zero, Dybala e Belotti oltre al portiere Svilar. Anche sul fronte delle cessioni il general manager è stato molto attivo, in totale le operazioni hanno coinvolto 25 calciatori in uscita. Tra i tanti addii anche molti esuberi, che si allenavano a Trigoria lontano dalla prima squadra. Uno di questi è tornato sull’addio ai colori giallorossi, svelando la verità sul presunto litigio con José Mourinho.

La Roma è attesa da una gara europea dal sapore di ultima spiaggia. La squadra giallorossa scenderà in campo contro il Betis, primo nel gruppo C di Europa League. I ragazzi di José Mourinho non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo che nelle prime tre giornate del girone sono arrivate due sconfitte. Gara da dentro o fuori dunque quella in terra andalusa, con la Roma che si presenta orfana di Dybala infortunato e di Nicolò Zaniolo, causa squalifica nel match d’andata. In attesa della gara dall’Europa arriva un retroscena dopo l’addio ai colori giallorossi, ecco la verità dell’ex esubero.

Calciomercato Roma, il litigio con Mourinho: l’ex confessa tutto

Torna a parlare dopo l’addio alla Roma l’ex Napoli, Amadou Diawara. Il centrocampista guineano questa estate è stato ceduto all’Anderlecht, nel campionato belga sta trovando lo spazio che non avrebbe avuto in Serie A. Uno dei tanti esuberi della rosa giallorossa che Tiago Pinto è riuscito a piazzare nella scorsa sessione estiva, ecco cosa ha svelato sull’addio alla Roma. Intervistato dal sito belga DeMorgen, il centrocampista guineano è tornato sull’ipotesi litigio con lo Special One, precisando: “Ho molto rispetto per Mourinho, come allenatore e come persona. È uno che parla molto con i suoi giocatori. Chi lo conosce sa che è diverso da come appare in televisione.” Sui dissapori personali poi Diawara ha fugato ogni dubbio: “Non abbiamo litigato, semplicemente non rientravo nei suoi piani. Era meglio per tutte le parti che le nostre strade si separassero.“