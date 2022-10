Roma, Nicolò Zaniolo finisce sotto la lente d’ingrandimento del grande ex. Il giudizio lascia poco spazio all’immaginazione.

Il numero 22 giallorosso finisce ancora sotto analisi dopo un avvio di stagione piuttosto opaco. Finora Nicolò Zaniolo non è riuscito a trovare la rete e, complice anche l’infortunio alla spalla, il suo inizio di stagione è stato tutt’altro che memorabile. Questa sera salterà il match in casa del Betis per squalifica, complice il rosso rimediato all’Olimpico una settima fa. Un’assenza pesante per mister José Mourinho, già privo di Paulo Dybala per infortunio. Nel frattempo arriva la stoccata in diretta radio del grande ex: “Zaniolo oggi sembra un giocatore di rugby”.

La scorsa stagione di Nicolò Zaniolo si era chiusa col botto. La rete vincente nella finale di Tirana contro il Feyenord lo ha consegnato agli annali della Roma, un goal che è valso la conquista della prima edizione della Conference League per la squadra allenata da José Mourinho. Poi l’estate è stata contraddistinta ancora una volta dalle voci di calciomercato, voci rimaste tale perchè l’ex Inter è rimasto a Trigoria agli ordini dello Special One. Ma il suo inizio di stagione è stato l’opposto della chiusura della precedente, il numero 22 pur apparendo sempre tenace e motivato ha peccato fin qui di lucidità negli ultimi 15 metri di campo. Ecco cosa ne pensa l’ex attaccante della Roma, che è intrevnuto in diretta ai microfoni di RadioRadio.

Roma, la frecciata dell’ex: “Zaniolo giocatore di rugby”

È tornato a parlare di Roma Zibi Boniek, ex attaccante giallorosso nella seconda metà degli anni ottanta. Intervenuto ai microfoni di RadioRadio ha così commentato la stagione di Zaniolo fin qui: “Zaniolo deve cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo.” Il polacco aggiunge: “Dico una cosa con molta sincerità: lui ha qualità enormi ma oggi sembra un giocatore di rugby. Prende il pallone e vuole sdraiare 5-6 avversari e andare in porta.” Poi Boniek rivolge un consiglio tattico al numero 22: “Dovrebbe utilizzare questa forza fisica di cui dispone per il bene della squadra. Sta sprecando queste sue peculiarità. Dovrebbe usare più la testa in certe situazioni.”