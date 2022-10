Roma-Napoli si avvicina e suona un nuovo campanello d’allarme per Luciano Spalletti, ex del big match. Un altro titolare ai box, slittano gli esami

Continuano a piovere come tegole infortuni in Serie A. In casa Roma il più recente e doloroso ha coinvolto il trascinatore fin qui della squadra di José Mourinho, Paulo Dybala, che rischia di saltare anche il Mondiale in Qatar. L’attaccante argentino ha rimediato una lesione muscolare mentre calciava il rigore vincente nell’ultima gara interna dei giallorossi, quella vinta di misura contro il Lecce. L’ex Juventus salterà la sfida elettrizzante dell’Olimpico contro il Napoli attualmente capolista in solitaria. Squadra partenopea che veleggia anche in Champions League, ma l’ex allenatore della Roma deve fare i conti con un nuovo stop tra i titolari.

Il Napoli continua ad impressionare dentro e fuori i confini nazionali. La squadra allenata da Luciano Spalletti è prima in Serie A in solitaria ed ha già staccato il pass per gli ottavi di finale in Champions League. Anche nella sfida interna all’Ajax i partenopei hanno brillato, assicurandosi la quarta vittoria in altrettante gare nella massima competizione europea. Tra poche ore anche la Roma scenderà in campo, i giallorossi sono a caccia di vendetta in casa del Betis, attualmente leader solitario del Girone C di Europa League. Le due squadre più avanti si sfideranno allo stadio Olimpico, domenica 23 ottobre.

Roma-Napoli, Spalletti perde un altro titolare: slittano gli esami

Non mancano problemi nell’infermeria giallorossa, l’ultima tegola riguarda lo stop di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, capocannoniere e trascinatore della Roma fin qui, ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà fuori a lungo. Appare scontato il rientro in campo con i colori giallorossi nel 2023, ma arrivano cattive notizie anche per Luciano Spalletti. Se il tecnico toscano ha ritrovato in gruppo ed anche in campo Victor Osimhen, c’è un nuovo titolarissimo costretto ai box dopo il difensore Rrahmani. Parliamo di Zambo Anguissa, perno del centrocampo partenopeo, ecco cosa si legge sul report dell’allenamento da poco diramato dal Napoli sul sito ufficiale: “Anguissa ha fatto terapie e domani sosterrà esami clinici.”