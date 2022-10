Passi avanti decisi verso il nuovo stadio della Roma. C’è la data ufficiale di presentazione, ora non ci sono più dubbi per i tifosi.

Mentre la Roma scende sul campo del Betis, per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, arriva un nuovo passo in avanti sulla questione stadio. La proprietà Friedkin spinge sul pedale dell’acceleratore e le pratiche vanno avanti fino al via libera definitivo dei lavori. L’area sembra esser stata finalmente trovata, nel quadrante di Pietralata, ed ora arriva un nuovo passo in avanti ufficiale. Ecco la data da segnare sul calendario per il futuro stadio di proprietà della Roma.

Un nuovo passo in avanti della proprietà Friedkin verso la posa della prima pietra. Il progetto per lo stadio di proprietà della Roma vede una nuova accelerata istituzionale. Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro tra il Ceo della società giallorossa, Pietro Berardi ed il Primo cittadino della Capitale. Nelle mani di Gualtieri è stato consegnato lo studio di fattibilità del nuovo stadio della Roma, passo avanti decisivo per il via libera ai lavori. Ora arriva una nuova data cruciale, ecco il nuovo passo in avanti che fa ben sperare i tifosi della Roma.

Stadio della Roma, ecco la data ufficiale: ora non ci sono più dubbi

Nuovo appuntamento in Campidoglio per il via libera ai lavori nell’area di Pietralata. Secondo quanto scrive il giornalista Fernando Magliaro, a fine ottobre o al massimo ad inizio novembre l’amministrazione comunale di Roma contatterà la società giallorossa. La Roma sarà convocata a Campidoglio per una presentazione ufficiale decisiva: il progetto tecnico ufficiale del nuovo stadio di proprietà giallorosso. Un nuovo appuntamento cruciale che scioglie i dubbi per i tifosi della Roma, che da tanti anni aspettano vanamente un passo in avanti verso questa direzione. E la famiglia Friedkin di passi in avanti verso il nuovo stadio continua a farne senza sosta, sempre lontano dai proclami e puntando dritto al sodo.