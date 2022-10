Calciomercato Roma, il Barcellona sembra aver staccato la concorrenza. La contromossa è immediata per evitare l’assalto dei catalani.

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 maturato sul campo del Betis. La squadra giallorossa vede compromesso il primo posto nel girone, salvo una complicata combinazione di risultati che inguaierebbero gli spagnoli. La Roma non si è disunita dopo l’iniziale svantaggio firmato da Canales ed ha trovato il pareggio, col brivido Var, grazie alla rete di Andrea Belotti, alla seconda marcatura stagionale in Europa League. A fine gara Josè Mourinho ha parlato delle squadre che retrocederanno dalla Champions League per affrontare le seconde classificate in Europa League, tra queste rischia anche il Barcellona.

La squadra catalana rientra tra quelle che José Mourinho ha definito: “Squali feriti della Champions League.” Ovvero le squadre che retrocederanno in Europa League dopo il terzo posto nel girone della massima competizione europea. Al momento la Roma è chiamata alla doppia vittoria, contro Helsinki e Ludogorets, per strappare il secondo posto ed affrontare i sedicesimi di finale in Europa League. Ma con la squadra Blaugrana c’è anche un intreccio di calciomercato. Infatti, come riporta il sito Express.co.uk, il club catalano è pronto all’assalto di un obiettivo accostato anche ai giallorossi.

Calciomercato Roma, il Barcellona è in testa: contromossa immediata

Secondo quanto scritto dal sito inglese il Barcellona è in pole position per la corsa a Diogo Dalot. Terzino portoghese classe 1999, portato in casa Red Devils proprio da Josè Mourinho. Lo scorso anno ed in questo inizio di stagione è diventato un punto fermo della formazione guidata ora da Erik ten Hag. Ma il suo futuro continua ad essere enigmatico, il contratto è in scadenza nel 2023 ma il Manchester United ha la contromossa pronta. Il club inglese sta avviando le pratiche per attivare l’opzione di rinnovo su Dalot, contromossa immediata per spegnere le sirene della Liga nei suoi confronti. Secondo il media inglese potrebbe cambiare tutto nelle prossime settimane, se ciò non avvenisse dopo il Mondiale il laterale portoghese sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero.