Calciomercato Roma, ribaltone improvviso e annuncio ufficiale che cambia completamente i piani. Addio al colpo a parametro zero.

L’annuncio è appena stato emesso sul web e cambia completamente i piani del calciomercato invernale, non solo della Roma. La possibilità di chiudere un nuovo colpaccio a parametro zero non esiste più. Nei mesi scorsi, durante la campagna acquisti estiva, Tiago Pinto si era contraddistinto con questa modalità di acquisti. Paulo Dybala e Andrea Belotti ne sono due esempi lampanti ma non gli unici. Anche il giovane portiere Mile Svilar era arrivato con questa formula, la stessa con la quale Nemanja Matic ha salutato la Premier League per ritrovare José Mourinho a Trigoria.

C’è l’annuncio ufficiale sui social che scompiglia le carte in vista del calciomercato invernale. La Roma è reduce dal punto conquistato in rimonta sul campo del Betis. La squadra andalusa, come nella gara d’andata dell’Olimpico, è apparsa fortunata anche nella sfida di ritorno. La Roma ha sfornato una nuova prova determinata, dimostrando di essere ancora viva anche dopo il fortunoso vantaggio degli spagnoli. Nel frattempo in Europa cambia immediatamente lo scenario per un possibile colpo a parametro zero che stava infiammando gli addetti ai lavori del calciomercato in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e firma: niente parametro zero

L’Aston Villa, tramite i propri profili social, ha appena annunciato il rinnovo contrattuale per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Il 24enne è alla sua quarta stagione in maglia Villains ed il club ha deciso di blindarlo in vista della sessione invernale di calciomercato. Senza firma infatti il brasiliano avrebbe potuto accorarsi a zero col nuovo club a partire dal nuovo anno e le pretendenti di certo non mancavano. Le grandi di Premier League avevano acceso i propri radar sul centrocampista da tempo, allo stesso modo il suo profilo era stato accostato alla Roma oltre che alla Juventus ed al Milan in Serie A. Il rinnovo cambia completamente le carte in tavola, ridisegnando il futuro del centrocampista classe 1998. Ecco il tweet con cui il club inglese ha annunciato la firma sul rinnovo di contratto per Douglas Luiz.