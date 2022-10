Calciomercato Roma, rivoluzione totale a gennaio in casa giallorossa. Doppia cessione all’orizzonte per Tiago Pinto: ecco cosa cambia per il gm

La Roma è attesa da una gara cruciale, quella di domani pomeriggio in casa della Sampdoria. Josè Mourinho, che ha ritrovato Rick Karsdorp tra i disponibili, cerca continuità dopo la vittoria di misura contro il Lecce. Non è partito alla volta della Liguria invece Marash Kumbulla, ancora ai box al pari di tanti calciatori in casa Roma. L’assenza più pesante è quella di Paulo Dybala, che è stato fermato da una lesione muscolare proprio contro la squadra salentina. Nel frattempo si delinea la rotta che sta tracciando Tiago Pinto i n vista della sessione invernale di calciomercato.

Domani pomeriggio, alle ore 18:30, la Roma tornerà in campo in trasferta. Dopo il pareggio conquistato in rimonta sul campo del Betis, la squadra giallorossa torna in campo per il decimo turno di Serie A. Ad attendere Lorenzo Pellegrini e compagni ci sarà la Sampdoria, guidata dal nuovo allenatore Dejan Stankovic, allenato dallo Special One ai tempi dell’Inter. La Roma, orfana di Paulo Dybala in attacco, cerca tre punti decisivi per restare agganciata ai piani alti della classifica. In attesa della sfida del Marassi si delinea la strategia sul mercato di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, rivoluzione a gennaio: doppia cessione

Il general manager portoghese ha messo le mani su un nuovo colpo a parametro zero. Sembra tutto fatto per l’arrivo di Ola Solbakken in vista del calciomercato invernale. L’esterno offensivo norvegese arriverà a costo zero dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt ed il suo approdo a Trigoria ha un effetto domino immediato sulle scelte di Tiago Pinto in vista della sessione di calciomercato di riparazione. Come sottolineato dal quotidiano Il Tempo, in attacco è possibile il doppio addio a gennaio. Da un lato Eldor Shomurodov, già in odore di cessione in estate. Dall’altro lato Stephan El Shaarawy, l’italo-egiziano sta trovando sempre meno spazio nelle gerarchie di Mourinho e potrebbe spingere per l’addio immediato.