Calciomercato Roma, il bomber è stato ad un passo dal vestire i colori giallorossi. La conferma ufficiale apre ad una nuova sfida nel futuro.

La Roma è tornata dallo stadio Marassi con tre punti importantissimi in tasca. L’ennesima vittoria di misura della squadra allenata da José Mourinho, stavolta ai danni della Sampdoria, ha permesso ai giallorossi di agganciare il quarto posto in solitaria. Domenica sera poi sarà il momento di un nuovo big match allo stadio Olimpico, contro il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra partenopea è ancora imbattuta in stagione e vanta la vetta in solitaria in Serie A, ma la Roma dista solo quattro lunghezze dal vertice.

Il big match contro il Napoli, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, è un’autentico banco di prova cruciale per la Roma. La classifica in Serie A vede la squadra giallorossa al quarto posto in solitaria, la vetta occupata dai partenopei dista solo quattro punti e l’occasione per José Mourinho è ghiotta. In attesa della sfida al cardiopalma di domenica sera, arriva una rivelazione a sorpresa in chiave calciomercato in casa giallorossa. Il bomber torna di moda con la conferma ufficiale, ecco le parole rilasciate dal profilo attaccante sul sito della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma, il bomber torna di moda: “Ho un debole per i giallorossi”

Torna in auge in casa giallorossa il nome del bomber serbo, Aleksandar Mitrovic. Attaccante classe ’94 in forza al Fulham, 103 reti siglate in 184 partite con i Cottagers. L’attaccante serbo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, svelando un retroscena di calciomercato ed aprendo ad un futuro in Serie A. Sul campionato italiano: “Bello vedere cinque miei compagni di nazionale nel derby di Torino. Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi.” La conferma ufficiale della trattativa con la Roma: “Io, in passato, ho sfiorato la Roma… In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro.” Per il suo futuro il bomber serbo apre anche ad un passaggio al Napoli, ecco le sue parole: “Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri.”