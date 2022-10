Calciomercato Roma, Tiago Pinto avvisato in casa giallorossa. Emissari in azione allo stadio, pronto il doppio assalto in Europa.

La Roma è attesa da una gara importantissima, domenica sera contro il Napoli, attualmente capolista in Serie A. La squadra giallorossa attende quella partenopea allo stadio Olimpico, sono quattro i punti che separano le due squadre in classifica. In attesa del big match dell’Olimpico, con Mourinho che punta allo sgambetto all’ex Spalletti, in Europa si anticipano futuri scenari di calciomercato. Cresce la concorrenza per Tiago Pinto, doppia missione speciale con gli emissari inviati allo stadio.

Messa in archivio la decima giornata di Serie A, con la vittoria di misura conquistata al Marassi, la Roma sta preparando un nuovo appuntamento cruciale. Dopo i tre punti conquistati sulla Sampdoria i giallorossi sono pronti ad ospitare il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra partenopea si è resa protagonista di un avvio di stagione ad altissimi livelli, ancora zero sconfitte per gli azzurri. Sono quattro i punti che separano la Roma, quarta in classifica, dalla vetta occupata dal Napoli e l’occasione per accorciare la classifica è ghiotta per i giallorossi. In attesa del big match di domenica sera, giunge un importante aggiornamento in ottica calciomercato per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Pinto avvisato: emissari in azione

I riflettori del calciomercato si accendono ancora una volta su Orkun Kokcu, centrocampista classe 2000. Il calciatore turco-olandese è un punto fermo del Feyenord, avversario della Roma nella scorsa finale di Conference League. Anche in questa stagione il duttile centrocampista si sta confermando ad altissimi livelli, lo certificano le 4 reti realizzate nelle prime 9 giornate. E le sirene del calciomercato europeo risuonano forte su di lui, come riferisce il sito Foot01.com il Lione ha messo nel mirino il centrocampista del Feyenord. Alcuni emissari della squadra francese lo hanno visionato allo stadio, ma non finisce qui. Anche il Borussia Dortmund è pronto all’assalto al centrocampista, anche il club tedesco ha inviato i suoi osservatori speciali in Olanda per analizzare da vicino il centrocampista.