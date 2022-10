Calciomercato Roma, la Juventus ed il Milan fanno sul serio e Pinto osserva con attenzione l’evolversi dei fatti. Sconto e assalto a gennaio.

Sono giornate intense in casa Roma, dentro e fuori il campo da gioco. I giallorossi sono reduci dalla vittoria di misura in casa della Sampdoria ed attesi da un big match cruciale allo stadio Olimpico. Domenica sera arriverà il Napoli di Luciano Spalletti a far visita ai giallorossi, partenopei primi in classifica e senza sconfitte stagionali finora. La squadra allenata da José Mourinho ha una ghiotta occasione per agganciare le zone nobili della classifica, distando attualmente quattro punti dalla vetta dei campani.

Ma le sfide in Serie A non si esauriscono solo al rettangolo verde. In ottica calciomercato invernale c’è un importante cambio di scenario che coinvolge la Roma, il Milan e la Juventus. La squadra rossonera, detentrice dello Scudetto, è partita col piede giusto in questa stagione trovando una sola sconfitta in campionato proprio contro il Napoli di Spalletti. Situazione decisamente opposta in casa bianconera, l’avvio di stagione è stato drammatico in termini di risultati per Massimiliano Allegri, sia in Serie A che in Champions League fin qui. Ed il percorso di risalita della Juventus può passare anche dal calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, Juve e Milan in pole: sconto e assalto immediato

Fari puntati sul difensore Evan Ndicka, classe 1999 in forza all’Eintreacht Francoforte. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo anno ed il club tedesco avrebbe deciso di liberarlo a gennaio con uno sconto sul cartellino. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it il club tedesco avrebbe abbassato le richieste iniziali ( 10-12 milioni di euro) e sarebbe pronto a trattare sulla base di un’offerta tra gli 8 ed i 9 milioni di euro. Milan e Juventus potrebbero duellare immediatamente per soddisfare le richieste del club che ha vinto la scorsa edizione dell’Europa League. Sullo sfondo rimane vivo l’interesse della Roma di Mourinho, ma solo in caso di addio a parametro zero. L’assalto immediato di Milan e Juventus potrebbe cambiare completamente i piani di Tiago Pinto.