Calciomercato Roma, effetto domino immediato: blitz del Tottenham

Calciomercato Roma, blitz del Tottenham ed effetto domino immediato. Ecco le possibili mosse del club guidato da Antonio Conte.

La Roma è decollata alla volta della Finlandia, domani sera la sfida sul campo dell’Helsinki. La squadra scandinava attende quella giallorossa per la quinta giornata di Europa League. José Mourinho ha perso Nemanja Matic a centrocampo, mentre a sorpresa è partito anche Nicolò Zaniolo con la squadra. Il numero 22 nonostante la squalifica farà parte della spedizione giallorossa. Tra poche settimane la stagione andrà in pausa per la lunga sosta invernale dei Mondiali in Qatar. Subito dopo sarà già tempo di tuffarci nella finestra di calciomercato invernale.

E l’Europa, oltre ad essere teatro della quinta giornata delle varie competizioni continentali, continua ad offrire interessanti spunti in vista della finestra di calciomercato di gennaio. La Roma è stata sempre vigile sul fronte continentale dall’arrivo di José Mourinho in avanti, soprattutto in Premier League ma non solo. Proprio dal campionato inglese stavolta arriva un ostacolo per Tiago Pinto e la varia concorrenza, precisamente dal Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

Calciomercato Roma, anche il Tottenham su Asensio: ribaltone e assalto

Riflettori accesi sul futuro di Marco Asensio, attaccante in scadenza di contratto con il Real Madrid. Sul calciatore ex Maiorca continua a crescere l’interesse di svariati club, anche la Roma è stata più volte accostata al suo profilo. Nella scorsa finestra di calciomercato estivo Tiago Pinto si è infatti ben distinto con la modalità dei colpi a parametro zero, da Svilar a Dybala. Ma la concorrenza sul classe ’96 è in aumento, secondo quanto riporta in Inghilterra il sito Express.co.uk anche il Tottenham è interessato ad Asensio. Secondo il media britannico gli Spurs metterebbero nel mirino lo spagnolo in caso di addio a Son, che compierebbe il percorso inverso andando a rafforzare il club di Carlo Ancelotti. Conte e Paratici potrebbero dunque battere la concorrenza con l’effetto domino immediato, i prossimi mesi saranno quelli decisivi.