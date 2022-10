Calciomercato Roma, addio da 40 milioni: la rivoluzione Juve parte così

La Juve ha deciso di puntare forte uno degli obiettivi di calciomercato della Roma, già cercato a lungo in estate

La Roma tra poche ore scenderà in campo contro l’HJK Helsinki. Il club finlandese è il penultimo ostacolo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League, prima del Ludogorets. I bulgari sono già in campo contro il Real Betis per cercare di blindare il secondo posto. In caso di vittoria, proprio lo scontro diretto sarebbe l’ultima possibilità per i giallorossi di approdare alle fasi ad eliminazione diretta. Fondamentale, però, sono i tre punti con i finlandesi, che oggi cercheranno di fare del loro meglio per approdare almeno in Conference League.

Mentre tutti i tifosi stanno pensando all’imminente partita, c’è anche chi pensa al calciomercato. Si tratta di Tiago Pinto, che ha l’arduo compito di migliorare la rosa a gennaio. Il general manager dell’area sportiva è alla ricerca dei migliori talenti che il panorama possa offrire e per farlo si sta muovendo molto in questi mesi. Le temperature si faranno più calde durante la pausa per il Mondiale in Qatar, quando tutti i campionati saranno fermi. Intanto, in vista della finestra estiva. Il gm giallorosso deve stare attento alla Juventus che ha messo nel mirino un obiettivo di calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole De Paul

Secondo quanto riporta todofichajes.com, la Juventus ha intenzione di fare sul serio per Rodrigo De Paul. Il centrocampista, che interessa anche alla Roma, è uno dei nomi più caldi per i bianconeri, che hanno intenzione di migliorare la rosa. L’acquisto del centrocampista argentino, però, non è facile. Per strapparlo all’Atletico Madrid servono circa 40 milioni, visto quanto pagato per prenderlo dall’Udinese e il contratto in scadenza nel 2026. Oltre la Juventus, poi, ci sono molti club inglesi sulle tracce di Rodrigo.