Calciomercato Roma, doppio sacrificio Mourinho: Pinto insiste

Calciomercato Roma, doppio sacrificio per Pinto pronto a cambiare strategia per il colpo in mezzo al campo.

Cambia strategia Pinto, o almeno così sembra, per quello che dovrebbe essere un colpo in mezzo al campo. Magari già a gennaio, dove sembra interessare e anche molto il profilo di Aouar del Lione con il quale il gm portoghese avrebbe già iniziato a intavolare dei colloqui. Ma c’è un altro elemento, accostato alla Roma, e che sembrava essere davvero ad un passo dalla Roma, che potrebbe tornare caldo nei prossimi mesi.

Frattesi infatti interessa ancora dalle parti di Trigoria anche se come vi abbiamo raccontato questa mattina ci sarebbe pure la Juventus sulle tracce del giocatore. Per cercare di eludere la concorrenza della società bianconera comunque, Pinto potrebbe decidere di mettere sul piatto un doppio sacrificio, per sbloccare pure le reticenze che il Sassuolo ha nel cedere il centrocampista e per far abbassare il prezzo del cartellino.

Calciomercato Roma, doppio sacrificio per Pinto

Secondo quanto riportato da forzaroma.info infatti, in questo momento i cartellini di Bove e di Volpato potrebbero essere messi sul piatto per andare a chiudere questa operazione di mercato. Sembrava che i due potevano entrare maggiormente, nel corso di questa stagione, in quelle che erano le rotazioni dello Special One. Così non è stato fino al momento e allora ecco la possibile svolta che magari potrebbe aprire scenari decisamente importanti per il prossimo futuro.

Frattesi è un elemento che intriga molto. E che José Mourinho vorrebbe allenare. Insomma, l’incastro perfetto potrebbe anche essere questo. Cosa che questa estate non è stata fatta ma che sta tornando in maniera prepotente a girare dalle parti di Trigoria.