Calciomercato Roma, rivoluzione Juventus: “copiano” Pinto

Calciomercato Roma, è scontro totale con la Juventus. I bianconeri sfidano Pinto non solo a gennaio ma anche per la prossima estate

Scontro totale con la Juventus. Sì, perché la società bianconera sembra avere sul mercato gli stessi obiettivi della Roma. Non solo Frattesi e il duo tra i pali composto da Carnesecchi e Vicario, ma anche altre possibilità di mercato che i giallorossi fiutano da un poco di tempo e che oggi, la Gazzetta dello Sport, dà anche nell’orbita della società guidata da Cherubini per quanto riguarda le trattative. Insomma, in poche parole, gli incroci con Pinto potrebbero essere diversi.

Parliamo di difensori in questo caso. Uno esterno, e uno centrale. Arrivano conferme da parte del quotidiano rosa, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi su quelle che potrebbero essere le piste che la società piemontese potrebbe seguire e che sono identiche a quelle seguite dal gm giallorosso.

Calciomercato Roma, la Juve su Dalot e Ndicka

Partiamo dal difensore del Manchester United che piace alla Roma. In scadenza di contratto Pinto lo voleva regalare a Mourinho già la scorsa estate. I Red Devisl hanno un’opzione per il rinnovo che potrebbe sfruttare in qualsiasi momento, ma l’interesse del club di Premier verso Frimpong del Bayer Leverkusen potrebbe aprire le porte di un addio alla fine dell’anno, o magari a gennaio, a parametro zero. Occhio pure al Real Madrid in questa operazione.

Poi c’è Ndincka, difensore dell’Eintracht Francoforte anche lui in scadenza che non vuole rinnovare con i tedeschi. In questo caso Pinto potrebbe tentare un assalto a gennaio magari dando un indennizzo alla società che ne detiene il cartellino. E forse in questo modo il gm potrebbe bruciare la concorrenza. Vedremo. Fatto sta che è scontro totale con la Juventus.