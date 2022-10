Calciomercato Roma, indizio ufficiale: assalto imminente

Calciomercato Roma, non è sfuggito l’indizio ufficiale in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore anticipano l’assalto di qualche mese.

La Roma ha ritrovato la vittoria in Europa League, imponendosi per 2-1 in casa dell’Helsinki. Decisive le reti di Tammy Abarham e quella assegnata a Stephan El Shaarawy, che ha festeggiato il trentesimo compleanno con il traguardo delle 50 marcature in giallorosso. Ora rimangono quattro gare molto importanti per i giallorossi, prima della lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Al rientro in campo dopo la sosta invernale sarà già tempo di tuffarsi nel calciomercato per Tiago Pinto. Arriva un nuovo indizio ufficiale: ecco l’annuncio in conferenza stampa.

La Roma è uscita vincente dal campo dell’Hjk Helsinki, ora tutti i discorsi sono rimandati a giovedì prossimo allo stadio Olimpico. Nell’ultima giornata del gruppo C di Europa League arriverà il Ludogorets, che dista tre punti in classifica al secondo posto. Solo la vittoria permetterebbe alla squadra giallorossa di proseguire nella competizione europea, José Mourinho ha invocato l’aiuto dello stadio Olimpico in vista del match. E l’Europa è anche teatro di spunti di calciomercato, l’assalto al calciatore in scadenza sembra essere davvero imminente.

Calciomercato Roma, pronto l’assalto ad Aouar: l’annuncio di Blanc

Fari accesi sul futuro di Houssem Aouar, centrocampista di 24 anni in forza al Lione. Il calciatore è in scadenza di contratto e sul suo profilo sono stati segnalati diversi club tra cui la Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese si augura di avere nuovi rinforzi già a partire dal mercato di gennaio e Tiago Pinto è in missione per accontentarlo. Il tecnico del Lione, Laurent Blanc, ha parlato in conferenza stampa proprio di Aouar, svelando un nuovo indizio sul suo futuro. “È un giocatore tecnicamente dotato, ovviamente. Ma è uno che sente il gioco. È uno che anticipa il gioco. È uno che è molto bravo quando hai la palla.” Continua Blanc: “È il tipo di giocatore che mi piace. Ma penso che a molti allenatori piaccia questo tipo di giocatore. Non sono io.”