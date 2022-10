Calciomercato Roma, Paratici cala il jolly: arrivano 35 milioni

Calciomercato Roma, si scalda l’asse Italia-Inghilterra. Fabio Paratici cala il jolly per bruciare la concorrenza: arrivano 35 milioni

La Roma è uscita vincente dalla trasferta di Europa League sul campo dell’Helsinki. La squadra giallorossa ha ritrovato la vittoria dopo la battuta d’arresto contro il Napoli in Serie A. Ora, per proseguire nella competizione europea, sarà obbligatorio battere il Ludogorets in casa giovedì prossimo. L’Europa è anche spunto di interesse per quel che riguarda il calciomercato, e c’è un braccio di ferro in vista tra Serie A e Premier League. Il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici cala il jolly per bruciare l’ampia concorrenza: operazione da 35 milioni di euro.

La stagione della Roma va avanti a ritmo incessante. Archiviata la penultima giornata del gruppo C di Europa League i giallorossi guardano già al prossimo impegno in Serie A. Lunedì pomeriggio la squadra allenata da José Mourinho farà visita all’Hellas Verona di Bocchetti, in piena crisi di risultati. I giallorossi non possono permettersi ulteriori passi falsi in campionato, per non perdere il treno delle prime quattro in classifica. A metà novembre ci sarà poi la lunga pausa invernale per il Mondiale in Qatar. Sarà la giusta occasione per tante società di iniziare a lavorare al calciomercato che verrà.

Calciomercato Roma, jolly del Tottenham per Frattesi: 35 milioni pronti

Uno dei nomi che da diversi mesi viene accostato ai giallorossi è Davide Frattesi. Ex Roma, già nella passata sessione di calciomercato estivo Tiago Pinto aveva lavorato per un suo ritorno a Trigoria. Ritorno non materializzato per la troppa distanza fra domanda ed offerta, mentre il calciatore continua a non fare mistero circa la propria volontà di tornare in giallorosso. Ma le strade del calciomercato sono tortuose e sulle tracce del numero 16 neroverde la concorrenza è agguerrita. In Italia sia Juventus che Inter sono sulle sue tracce, ma anche in Inghilterra il nome di Frattesi accende le fantasie di parecchi club. Secondo quanto raccontato in patria dal sito Hitc.com, il Tottenham ha un jolly per bruciare la concorrenza. Il procuratore del centrocampista è lo stesso del portiere Gollini, arrivato in estate alla corte di Antonio Conte. Paratici ha intenzione di sfruttare i buoni rapporti con l’agente anche per il futuro di Frattesi.