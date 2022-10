Calciomercato Roma, nuovo appello per la firma: “Ne abbiamo bisogno”

Calciomercato Roma, spunta il nuovo appello per la firma in vista della sessione invernale. Il tecnico non si nasconde: “Ne abbiamo bisogno”

Annuncio con vista calciomercato, nuovo appello ufficiale per la firma che può cambiare gli equilibri. Il calciatore è sempre più protagonista ed il tecnico lo elogia dopo la vittoria. La firma potrebbe essere sempre più vicina e può stravolgere completamente gli equilibri del calciomercato invernale. La Roma è attesa da una gara molto importante in Serie A, domani in casa dell’Hellas Verona. I giallorossi hanno la possibilità di approfittare in classifica del passo falso della Lazio, caduta in casa contro la Salernitana.

Ghiotta occasione per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa scenderà in campo domani, allo stadio Bentegodi. Ad ospitare la Roma l’Hellas Verona di Bocchetti, in crisi di risultati ed in lotta nella zona salvezza. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria per sfruttare il passo falso della Lazio, in caso di tre punti la Roma agguanterebbe il quarto posto in classifica. La sfida del Bentegodi è la pria delle cinque sfide che separano la squadra giallorossa dalla lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Quando si tornerà in campo sarà già ora di immergersi nella sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, ten Hag si sbilancia su Dalot: “Ne abbiamo bisogno”

Riflettori puntati su Diogo Dalot, terzino portoghese in forza al Manchester United. Il terzino portoghese continua a mettersi in luce con la maglia de Red Devils, incidendo anche nell’ultima vittoria contro il West Ham. Il suo futuro continua ad essere un rebus, il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma il club inglese può vantare una clausola per il prolungamento dell’accordo. A spingere in questa direzione è anche l’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag. L’olandese dopo la gara vittoriosa contro gli Hammers ha così parlato del laterale portoghese: “Penso che le sue posizioni difensive stiano crescendo di partita in partita. Il suo tempismo, anche i suoi duelli, sono migliori di partita in partita. In possesso penso sia davvero bravo e ha il fiato per andare su e giù . Lo sviluppo è davvero buono, ma devo dire che un club come il Manchester United ha bisogno di due buoni terzini, ho molte gare a cui pensare.“