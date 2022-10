Verona-Roma, recupero lampo per Mourinho

Verona-Roma, domani pomeriggio i giallorossi scenderanno in campo allo stadio Bentegodi. C’è un recupero lampo per José Mourinho

La Roma è attesa dalla dodicesima giornata di Serie A, domani sera sul campo dell’Hella Verona. La squadra giallorossa vuole ritrovare la vittoria in campionato, dopo il passo falso interno contro il Napoli. José Mourinho deve fare i conti con una nuova assenza, con il forfait di Leonardo Spinazzola prima della trasferta in terra veneta. Il terzino tornerà il prossimo anno, nuova tegola per lo Special One. In vista della trasferta del Bentegodi c’è però anche una buona notizia per Mou, il recupero lampo è ufficiale: è partito con il resto della squadra.

La Roma è attesa da una gara fondamentale in casa dell’Hella Verona. I giallorossi hanno l’occasione di approfittare del passo falso della Lazio, sconfitta in casa dalla Salernitana. In caso di vittoria allo stadio Bentegodi la Roma conquisterebbe il quarto posto in solitaria, superando in un sol colpo Lazio ed Inter. In vista del primo derby stagionale sarebbe un’iniezione di fiducia molto importante per la squadra giallorossa, reduce dalla vittoria di misura conquista in Europa League in casa dell’Helsinki. Prima della partenza verso Verona è arrivata la notizia dello stop di Leonardo Spinazzola, nuova tegola per lo Special One.

Verona-Roma: boccata d’ossigeno per Mou: Matic parte con la squadra

Leonardo Spinazzola ha accusato una lesione al retto femorale sinistro, il rientro del terzino sinistro è previsto nel 2023. Ma José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per un recupero lampo concretizzato in vista della sfida del Bentegodi. Come testimoniato dalla Roma sui canali social anche Nemanja Matic è partito con la squadra per Verona. Il mediano serbo aveva accusato dei piccoli problemi muscolari nelle ultime sfide dei giallorossi, entrando a pochi minuti dal finale nella gara contro il Napoli. La sua partenza con la squadra rappresenta un importante recupero per lo Special One, in vista del tour de force che porterà la Roma verso la lunga pausa invernale per il Mondiale in Qatar.