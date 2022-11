Calciomercato Roma, fuori una big: contatti sospesi

Calciomercato Roma, colpo di scena importante in vista della sessione invernale. Fuori una big dalla corsa al colpo a zero: contatti sospesi tra club e agenti

Settimana importantissima in casa Roma, giallorossi attesi da due gare fondamentali allo stadio Olimpico. La prima domani sera, nell’ultima giornata del gruppo C di Europa League. La squadra di José Mourinho è obbligata alla vittoria contro il Ludogorets, pena la retrocessione in Conference League. E l’ultima sfida del girone europeo farà da antipasto ad una gara attesa da tempo, il primo derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Due gare dal sapore di crocevia per Pellegrini e compagni, usciti vittoriosi in rimonta dal campo dell’Hellas Verona. Mentre gli scenari del calciomercato estivo regalano nuovi colpi di scena.

Mancano solamente quattro partite a separare la Roma dalla lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Quattro gare dal peso specifico elevato, a partire dalla prima di domani sera allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è attesa dall’ultima giornata del girone C di Europa League, contro i bulgari del Ludogorets. Gara da dentro o fuori per José Mourinho, solo in caso di vittoria la Roma staccherebbe il pass per i playoff di Europa League. Ma l’Europa oltre ad essere teatro di sfide calcistiche molto interessanti è anche spunto di calciomercato per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, rottura PSG-Ndicka: contatti sospesi

Fari puntati su Evan Ndicka, difensore classe ’99 in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Il profilo del roccioso centrale fa gola a molti club a parametro zero, con i tedeschi che non perdono speranze di convincerlo a firmare un rinnovo. Dalla Germania emerge un retroscena importante sul futuro del difensore, secondo quanto rilanciato dalla BILD. Il media tedesco annuncia che i rapporti tra l’entourage del calciatore ed il PSG sarebbero stati sospesi. Troppo alte le richieste dei procuratori per la chiusura dell’affare ed il club parigino avrebbe deciso di mettere una pietra sopra all’eventuale colpo a parametro zero in difesa. Sulle sue tracce resta ampia la concorrenza, il Siviglia in Spagna e l’accoppiata Juve-Milan in Italia, ma un’importante big europea sembra esser saltata.