Roma-Ludogorets, verdetto Zaniolo: le ultime da Trigoria – VIDEO

La Roma sta lavorando a Trigoria in vista della sfida al Ludogorets, in programma domani sera all’Olimpico. Le ultimissime su Nicolò Zaniolo.

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani la sfida da dentro o fuori contro i bulgari del Ludogorets. La squadra giallorossa tornerà allo stadio Olimpico dopo due vittorie consecutive in trasferta. Solo la terza vittoria di fila consentirebbe alla squadra di José Mourinho di centrare l’obiettivo dei playoff in Europa League. La squadra bulgara è appaiata a quella giallorossa in classifica nel gruppo C ma all’andata è riuscita a vincere in Bulgaria. Per raggiungere il secondo posto dunque servirà una vittoria interna, José Mourinho in conferenza stampa è stato chiaro in vista della sfida da dentro o fuori.

É tornato al gol Nicolò Zaniolo, sua la rete che ha dato il via alla rimonta della Roma in casa dell’Hellas Verona. Il numero 22 si è reso protagonista di un’ottima prova al Bentegodi ed è tornato finalmente nel tabellino dei marcatori con la prima rete stagionale. Non finiscono qui le buone notizie per il numero 22 ed il suo allenatore, José Mourinho. La UEFA infatti ha deciso di accorciare la squalifica che gli venne inflitta durante la sconfitta interna contro il Betis, da tre a due giornate. Soddisfatto lo Special One, che in conferenza ha però lanciato un allarme sulle sue condizioni fisiche.

Roma-Ludogorets: Zaniolo in campo con i compagni a Trigoria

José Mourinho ha parlato di condizioni da valutare per Nicolò Zaniolo in vista della sfida di Europa League. Il numero 22 è uscito acciaccato dal Bentegodi e da Trigoria arriva un segnale che può essere incoraggiante. Il fantasista offensivo giallorosso ha svolto la prima parte di lavoro in palestra con gran parte dei compagni scesi in campo al Bentegodi. In una seconda parte il numero 22 è sceso in campo con il resto della squadra, dimostrando di non mollare nulla in allenamento. Ecco il video in cui interviene in scivolata su Mady Camara durante il torello con i compagni.