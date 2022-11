Roma, futuro assicurato: altra “chiamata” di Mourinho

Futuro assicurato per la Roma, José Mourinho ci prende gusto e rilancia la linea verde. Nuova “chiamata” da parte dello Special One

La Roma è uscita dal campo dell’Hellas Verona con in tasca tre punti pesantissimi. La vittoria del Bentegodi ha rilanciato la squadra giallorossa al quarto posto in solitaria in Serie A, in una settimana davvero decisiva. Domani sera infatti la Roma tornerà in campo, stavolta in Europa League ed allo stadio Olimpico. In programma l’ultima giornata del gruppo C della competizione, contro i bulgari del Ludogorets. Alla vigilia della sfida da dentro o fuori per la Roma, obbligata a vincere all’Olimpico, José Mourinho fa una nuova “chiamata” per il futuro dei giallorossi.

La rimonta del Bentegodi porta la firma del giovane Cristian Volpato. Come lo scorso anno l’attaccante nato in Australia è riuscito a mettere a segno una rete contro il Verona, propiziando anche il gol del 3-1 siglato da Stephan El Shaarawy. José Mourinho, intervistato ai microfoni di Sky Sport ha parlato della linea verde della Roma. Impossibile non partire da Nicola Zalewski, autentica rivelazione sulla fascia lo scorso anno e punto fermo in questo secondo anno a guida Josè Mourinho in casa Roma.

Roma, Mourinho rilancia la linea verde: “Il prossimo sarà Tahirovic”

Intervistato dall’emittente sportiva lo Special One ha così parlato di Zalewski e gli altri giovanissimi lanciati in prima squadra. Le parole di Mourinho sul tema: “Una cosa è lanciare sporadicamente un giovane per solo cinque minuti ogni mese. Questo aiuta il processo, ma quello che ha più significato è prepararlo per il salto, è successo con lui, con Bove, con Volpato. Il prossimo sarà Tahirovic.” Il tecnico portoghese sembra avere le idee chiare sul classe 2003, Benjamin Tahirovic. Centrocampista 19enne svedese, già convocato in prima squadra dallo Special One, sembra lui il prescelto per il prossimo grande passo. La speranza dei tifosi è che riesca ad impressionare come fatto dal resto della “linea verde” adottata da Mourinho.