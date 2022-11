Calciomercato Roma, blitz a zero del Barcellona: scelta imminente

Calciomercato Roma, c’è l’inserimento del Barcellona sulla corsa al parametro zero. I catalani provano il blitz immediato, la scelta è ad un passo

Solo tre gare di campionato separano la Roma di José Mourinho dalla lunga pausa di metà novembre. I campionati si fermeranno per il Mondiale in Qatar e la squadra giallorossa vuole chiudere questa fase di stagione in bellezza. Domani pomeriggio, allo stadio Olimpico, c’è un appuntamento elettrizzante: il primo derby stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri. Giallorossi a caccia di continuità dopo tre vittorie consecutive, vincere il derby darebbe un’iniezione di fiducia clamorosa alla squadra dello Special One. In attesa della stracittadina c’è un importante aggiornamento di calciomercato per Tiago Pinto.

La scorsa estate Tiago Pinto si è distinto in Serie A per aver messo a segno diversi colpi a parametro zero. Paulo Dybala il più clamoroso, ma anche Belotti, Nemanja Matic ed il giovane Svilar sono arrivati con questa formula. Il general manager giallorosso, in vista della prossima sessione di calciomercato, continua a seguire con attenzione il profilo di diversi calciatori in scadenza di contratto. Sembra tutto fatto per l’arrivo di Ola Solbakken, sempre a parametro zero, dal Bodo-Glimt. Mentre per un altro attaccante in scadenza la concorrenza si fa agguerrita.

Calciomercato Roma, inserimento del Barcellona per Wilfried Zaha

Fari puntati sul futuro di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace. Tra pochi giorni il calciatore compirà 30 anni ed il suo destino continua ad essere un rebus. Il Crystal Palace continua a lavorare con il suo entourage per trovare un accordo per il prolungamento contrattuale ma gennaio si avvicina ed il calciatore potrebbe scegliere di compiere un grande salto nella sua carriera. La Roma è stata segnalata sulle sue tracce da tempo, la scorsa estate il suo nome venne accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Anche in Premier League non mancano club estimatori, mentre di ieri è la notizia dell’inserimento della Juventus sul profilo dell’attaccante. Ma non è finita qui, secondo quanto riporta il sito Standard.co.uk c’è anche il Barcellona ad aver messo Zaha nei radar. Il club catalano ha intenzione di bruciare l’ampia concorrenza, i prossimi mesi saranno decisivi per capire la volontà del calciatore.