Roma-Lazio, tripla❌ bocciatura dei tifosi: furia😠 social

Roma-Lazio, i tifosi giallorossi si infuriano sui social dopo la sconfitta di misura nel derby. In tre calciatori finiscono nel mirino, il giudizio è netto

Un errore clamoroso di Roger Ibanez ha consegnato alla Lazio il primo derby della stagione. Il difensore brasiliano ha letteralmente regalato il gol alla Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste ha difeso il gol di Felipe Anderson trovato nel primo tempo, imponendosi di misura nella prima stracittadina della stagione. Una gara per nulla spettacolare, che ha fatto arrabbiare sui social i tifosi giallorossi. I supporters della Roma hanno messo nel mirino tre calciatori, la bocciatura è netta ed i giudizi lasciano poco spazio all’immaginazione.

Come lo scorso anno il primo derby della stagione sorride alla Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste arrivava alla stracittadina dopo due sconfitte consecutive, mentre la Roma era reduce da tre vittorie. Il risultato premia la squadra biancoceleste, che ha capitalizzato al meglio il gravissimo errore di Roger Ibanez. A fine gara José Mourinho ha analizzato la sconfitta della squadra giallorossa, accendendo una piccola speranza sul recupero anticipato di Paulo Dybala. Dopo la vittoria di misura della Lazio i tifosi giallorossi si sono scatenati sui social, tre calciatori finiscono nel mirino.

Roma-Lazio: Ibanez, Abraham e Cristante nel mirino social dei tifosi

Sui canali social la rabbia dei tifosi giallorossi si indirizza verso tre calciatori della Roma. Nel mirino Roger Ibanez, che stecca per la seconda volta una sfida contro la Lazio. I tifosi non hanno digerito la clamorosa leggerezza in area giallorossa, che ha spalancato le porte al vantaggio biancoceleste. E’ un coro unanime che chiede di non vedere più il brasiliano in un derby. Anche Bryan Cristante finisce nel mirino dei social, su Twitter si legge “Cristante out” e c’è chi si chiede “Perchè Cristante gioca ancora?“. Infine il terzo calciatore a finire nel mirino delle critiche è il numero 9, Tammy Abraham. L’attaccante è apparso ancora un volta impalpabile negli ultimi 20 metri e spunta un appello più che esplicito sui social: “A gennaio voglio un attaccante che sappia tirare in porta.”