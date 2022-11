Calciomercato Roma, 🧐scout in azione: Pinto⚠ avvisato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto avvisato e concorrenza in aumento. Scout del club in azione in Serie A, arriva la conferma ufficiale.

La Roma è chiamata a dimenticare in fretta il passo falso nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Come la scorsa stagione la prima sfida stracittadina va ai colori biancocelesti, che passano di misura grazie ad un regalo clamoroso di Roger Ibanez. Ora la squadra giallorossa è chiamata al pronto riscatto, mercoledì pomeriggio in casa del Sassuolo. Mancano solo due giornate di Serie A prima della lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Ed il campionato italiano è terreno fertile anche per il calciomercato che verrà , ecco il nuovo inserimento con la conferma diretta.

Solo due gare separano la Roma dalla lunga sosta di metà novembre, la prima è in programma in trasferta a Sassuolo mercoledì pomeriggio. Vietato fare passi falsi per la squadra giallorossa, reduce dalla cocente sconfitta di misura arrivata nel derby contro la Lazio. Mentre in Europa League la squadra allenata da José Mourinho ha pescato il Salisburgo, la Serie A continua ad offrire spunti in vista delle future sessioni di calciomercato. La concorrenza nel campionato italiano si fa serrata per Tiago Pinto, ecco la conferma ufficiale del presidente del club.

Calciomercato Roma, il Napoli piomba su Vicario e Baldanzi dell’Empoli

Fari puntati in casa Empoli, dove stanno convincendo sempre più le prestazioni del portiere Guglielmo Vicario e del trequartista Tommaso Baldanzi. L’estremo difensore dei toscani accende le fantasie di calciomercato di parecchie squadre, oltre alla Roma ed alla Juventus anche il Napoli sembra aver acceso i suoi radar. Stesso discorso valido per il 19enne Baldanzi, in rete nel recente successo dell’Empoli contro il Sassuolo. A parlare del loro futuro è stato il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi. Il patron è stato intervistato da Radio Kiss Kiss prima della sfida al Napoli di Spalletti, che si sta muovendo per entrambi i profili in casa toscana. Le parole su Vicario e Baldanzi: “Gli osservatori del Napoli hanno visto da vicino i nostri due ragazzi? Non mi sorprende, sono dappertutto. Il Napoli ha uno scouting molto attento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono due calciatori importanti, che fanno la differenza. Normale che ci sia l’interesse delle big.”