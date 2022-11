Roma, infortunio ❌ Pellegrini: l’esame verità 🧐

Il centrocampista della Roma ha accusato un fastidio al flessore della gamba destra e i tempi di recupero dipendono dagli esami strumentali

Il Derby della Capitale di ieri sera si è concluso con la Lazio che è riuscita a vincere senza dimostrarsi migliore in campo. Un solo errore individuale ha cambiato tutta la gara che si è fatta in salita a partire dalla mezz’ora del primo tempo. Da quel momento in poi, la Roma ha dato vita a una rincorsa che è durata tutta la partita, ma solo sfiorata. Nel corso del secondo tempo, poi, è arrivata anche la tegola che nessuno si aspettava.

Lorenzo Pellegrini ha dovuto sventolare bandiera bianca a causa di un problema al flessore della gamba destra che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Uno stop importante che arriva prima delle due ultime partite di questo novembre. Dopo la partita con il Torino di domenica 13, infatti, ci sarà lo stop per i campionati che torneranno solo a gennaio per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Finire questa prima finestra di Serie A con 6 punti sarebbe una cosa importante per i giallorossi, che potrebbero dover rinunciare a uno dei suoi protagonisti.

Roma, Pellegrini può tornare nel 2023: fondamentali gli esami

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rischio per Lorenzo Pellegrini è quello di una piccola lesione al flessore della gamba destra. Questa potrebbe far finire il 2022 del numero 7 in anticipo. Per averne la certezza, la Roma svolgerà degli esami strumentali nelle prossime 48 ore, anche se tutti gli indizi portano in quella direzione. Il flessore che ieri lo ha messo fuori dai giochi non è lo stesso con cui combatte da più di un mese. Quello è il sinistro e i due eventi sono correlati. Se si sa di non poter spingere trtoppo su una parte del corpo si sovracca4rica l’altra e insorgono altri problemi.