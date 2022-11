Sorteggio Europa League: anticipata l'avversaria della Roma

Sorteggio Europa League, la Roma è in attesa di conoscere l’avversaria che affronterà nei playoff della competizione. Ecco la nostra simulazione

Quest’oggi la Roma conoscerà l’avversaria retrocessa dalla Champions da affrontare nei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo il pareggio maturato sul campo del Betis, José Mourinho aveva lanciato l’allarme legato agli “squali” della massima competizione europea. Ed ecco anticipato il responso dell’urna di Nyon, che alle ore 13 emetterà il verdetto ufficiale in vista dei playoff di Europa League. L’unica restrizione per la squadra giallorossa riguarda la Juventus, da italiana non può essere affrontata in questa fase della competizione.

La Roma è reduce dall’amara sconfitta nel derby, ceduto il passo alla Lazio di Maurizio Sarri. Squadra biancoceleste che non ha raggiunto i sedicesimi di Europa League, complice il terzo posto nel girone. La Roma invece ha conquistato la seconda piazza dietro al Betis, grazie alla vittoria contro il Ludogorets. Gara decisa da Nicolò Zaniolo, ancora una volta incisivo in Europa con i colori giallorossi. Quest’oggi alle ore 13 l’urna di Nyon emetterà il verdetto ufficiale per la squadra giallorossa, che attende di scoprire quale retrocessa dalla Champions spetterà nei sedicesimi di finale.

Simulazione sorteggio Europa League: l’avversaria della Roma

Non mancano insidie e rischi nell’urna svizzera. Come terze classificate dei gironi Champions League la Roma potrebbe pescare una tra Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting, Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Siviglia. Ecco il verdetto emesso dal simulatore di sorteggi

Nella nostra simulazione è stato pescato l’Ajax per la squadra di José Mourinho. La squadra di Amsterdam è arrivata terza nel girone del Napoli di Luciano Spalletti. I Lancieri sono attualmente in lotta per il primo posto in Eredivisie, secondi alle spalle del PSV in classifica. Un avversario per nulla facile da affrontare in questo momento della competizione e che metterebbe ancora una volta una squadra olandese sul cammino europeo dei giallorossi. La Conference League vinta lo scorso anno fu proprio contro una squadra dell’Eredivisie, quel Feyenord che ha costretto la Lazio di Sarri al passo indietro in Conference League.