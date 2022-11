Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: assalto immediato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto corre in soccorso di José Mourinho a gennaio. Il gm portoghese accontenta il connazionale in panchina

Mancano solo due gare prima della lunga pausa invernale in casa Roma. Domani la squadra giallorossa scenderà sul campo del Sassuolo, domenica pomeriggio l’ultima allo stadio Olimpico contro il Torino. Dopo la sfida alla squadra granata sarà tempo di fermarsi per il Mondiale in Qatar. La Roma partirà per il Giappone per una tournée di amichevoli nel paese nipponico mentre Tiago Pinto lavorerà alla finestra di calciomercato invernale in casa giallorossa. E dalla Francia arriva una nuova conferma decisa sulle prossime manovre del general manager della Roma.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra giallorossa sarà ospite del Sassuolo di Alessio Dionisi, sarà fondamentale ritrovare la vittoria dopo il passo falso nel derby. La classifica vede la Roma a quota 25 punti in Serie A, a pari merito con la Juventus e a meno due punti dalla zona Champions League. Contro Sassuolo e Torino sarà fondamentale trovare la vittoria in ottica corsa al quarto posto, per arrivare al meglio alla lunga pausa per il Mondiale,

Calciomercato Roma, conferma dalla Francia: assalto a gennaio ad Aouar

Pausa che vedrà la Roma tornare in campo ai primi di gennaio 2023, quando sarà già iniziata la finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso, sulla falsa riga di quanto visto la passata estate, si sta muovendo con colpi a parametro zero. Sembra ad un passo l’approdo di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt per rafforzare l’attacco giallorosso. Mentre per quel che riguarda il centrocampo, con l’allerta Wijnaldum lanciato da Mourinho si guarda nuovamente in Ligue 1. Il nome più caldo resta quello di Houssem Aouar, in forza al Lione ed in scadenza di contratto nel 2023. Scenario confermato anche dal sito Les-Transfers.com, che mette la squadra giallorossa come prima opzione per il futuro del centrocampista. Inoltre il sito transalpino aggiunge che il Lione, per non perderlo a parametro zero, potrebbe accettare una cessione al ribasso nella prossima sessione di calciomercato invernale.