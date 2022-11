Calciomercato Roma, colpaccio a zero🎁: doppio ostacolo in Premier👀

Calciomercato Roma, Tiago Pinto in corsa per un nuovo colpaccio a parametro zero. Doppio ostacolo in Premier League per il gm giallorosso

Tra poche ore la Roma tornerà in campo, per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa scenderà sul campo del Sassuolo, per la penultima gara prima della lunga sosta causa Mondiale in Qatar. José Mourinho è in cerca di riscatto dopo il passo falso nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste si è imposta di misura sulla Roma , che ora dista due punti dal quarto posto dell’Atalanta. Sconfitta nel derby che ha mostrato nuovamente lacune in zona offensiva per la squadra giallorossa, che sta soffrendo molto l’assenza per infortunio di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino sembra aver messo alle spalle la lesione al retto femorale, e a partire da domani tornerà a lavorare a Trigoria. Più che probabile la sua convocazione per l’ultima gara dei giallorossi prima della sosta, contro il Torino di Ivan Juric. Ma José Mourinho attende risposte anche da chi scende in campo in attacco, in primis Tammy Abraham ed Andrea Belotti. I due attaccanti potranno lanciare un messaggio al tecnico a partire dalla sfida del Mapei contro il Sassuolo. Sullo sfondo Tiago Pinto continua a lavorare con le tentazioni a parametro zero.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Man Utd e Chelsea su Depay

Il general manager portoghese ci ha preso gusto con i colpi a parametro zero in attacco. In estate l’arrivo di Dybala e Belotti, mentre in vista della sessione invernale sembra già tutto fatto per l’arrivo di Ola Solbakken. Arrivo a parametro zero anche per l’attaccante norvegese, in scadenza di contratto con il Bodo-Glimt. Un’altra pista suggestiva per Pinto porta a guardare in casa Barcellona, dove Memphis Depay sembra aver deciso di non rinnovare il proprio contratto. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra dal sito Caughtoffside.com c’è una doppia pista in Premier League sull’olandese. Il Manchester United potrebbe tentare di riportarlo all’Old Trafford dopo sei anni ed il Chelsea di Potter lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per l’attacco dei Blues. Anche la Juventus in Serie A è stata segnalata sulle sue tracce.