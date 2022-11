Esonero Mourinho, la quota è una sentenza

Esonero Mourinho, la quota dei bookmaker è una sentenza. Ecco quello che potrebbero succedere dentro la Roma nei prossimi mesi

Ieri sera José Mourinho non le ha mandate letteralmente a dire. Ora, vi abbiamo già parlato di chi era, probabilmente, il destinatario del suo messaggio, e vi abbiamo pure spiegato quello che è stato l’attacco a gamba tesa rivolto allo Special One da parte della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Insomma, dentro Trigoria, la situazione è bollente quando manca solamente una partita alla fine del 2022. E all’Olimpico arriverà un osso duro come il Torino.

Sui social i commenti si sono sprecati non solo per il post partita ma anche per quelle che sono le prestazioni di una Roma che non riesce a cambiare marcia alla propria stagione. Anche per via, onestamente, di quelli che sono molteplici infortuni che hanno colpito la rosa giallorossa e che non hanno mai permesso allo Special One di poter mandare in campo la miglior formazione possibile. Da Wijnaldum all’inizio, chiudendo per Dybala adesso. In poche parole la sfortuna s’è accanita. Ma per quanto riguarda l’esonero da qui a pensare di allontanare lo Special ce ne vuole. E anche i bookmaker la pensano in questo modo.

Esonero Mourinho, le quote non cambiano

Non cambiano al momento le quote che vedono in palinsesto anche un possibile esonero dello Special One. Venticinque volte la posta era dato, venticinque volte la posta è rimasto dopo la sconfitta nel derby e dopo il pareggio di ieri sera contro il Sassuolo. Mou ha quasi il “posto fisso” non solo per quello che è, ma anche per quello che ha dato alla Roma in questo periodo nel quale si è seduto sulla panchina dei giallorossi.