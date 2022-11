Calciomercato Roma, sulle 👣 orme di Abraham: addio 👋 Premier solo per Mou

Calciomercato Roma, sulle orme di Abraham: il possibile addio alla Premier League solamente per la chiamata di Mourinho

Il calciomercato non va mai in vacanza e anche in casa Roma, ovviamente, si comincia a pensare al futuro. Soprattutto perché adesso, col campionato fermo e quindi senza partite, ci sarà tutto il tempo necessario per iniziare a programmare le mosse per il prossimo campionato.

Non solo gennaio, che è assai vicino, e senza dubbio qualche investimento verrà fatto. Ma anche come detto per la prossima estate dove si guarda con enorme interesse, così come vi abbiamo già parlato, a quelli che potrebbero essere dei colpi a parametro zero. La Roma, l’estate scorsa, in questo modo ha regalato a Mourinho prima Matic e poi Dybala. E ancora prima del centrocampista ex Manchester United anche Svilar, il portierino che è il secondo alle spalle di Rui Patricio. Insomma, Pinto ha dimostrato di saperci fare e allora ecco che vengono confermate anche da La Repubblica tutte le voci che volevano un interesse giallorosso nei confronti di Zaha.

Calciomercato Roma, Zaha nell’orbita di Pinto

L’attaccante esterno del Crystal Palace in scadenza di contratto ha già fatto sapere al club di non avere nessuna intenzione di rinnovare. E allora da quelle parti i grandi club starebbero cominciando a valutare la situazione. Secondo Repubblica il giocatore vorrebbe rimanere in Premier League ma una chiamata di Mourinho potrebbe anche cambiare i piani.

La Roma, a quanto pare, nelle prossime settimane, cercherà di valutare i possibili margini di manovra soprattutto per l’ingaggio di 5,5 milioni di euro che il giocatore al momento percepisce. Un’operazione comunque in canna e presa in enorme considerazione da Pinto per la prossima stagione. Zaha è un elemento tecnicamente indiscutibile che potrebbe davvero fare al caso dei giallorossi che dal momento in cui hanno perso Dybala per infortunio hanno avuto delle difficoltà a trovare la luce lì davanti.