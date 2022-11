Roma-Torino, Karsdorp in bilico: segnale da Trigoria

Roma-Torino si avvicina, ultima sfida dei giallorossi prima della sosta Mondiale. In bilico la convocazione di Rick Karsdorp: ecco il segnale da Trigoria

La Roma sta preparando a Trigoria la sfida al Torino di Ivan Juric. Domenica pomeriggio la squadra giallorossa tornerà a giocare allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 15. José Mourinho ha ritrovato parzialmente in gruppo Paulo Dybala, che può ritrovare la convocazione in vista della sfida alla squadra granata. Riflettori accesi anche su Rick Karsdorp, il terzino destro è salito alla ribalta dopo quanto accaduto nel post partita dopo il pareggio a Sassuolo.

Il terzino destro olandese, seppur senza esser mai stato nominato direttamente, è finito alla ribalta dopo le dure parole di José Mourinho. Dopo l’amaro pareggio maturato al Mapei Stadium il tecnico portoghese non aveva usato mezzi termini, parlando di un calciatore che non è stato professionale e che per gennaio è stato invitato a cambiare squadra. Nella giornata di ieri c’è stata anche la reazione del procuratore del numero 2 giallorosso, mentre da Trigoria arrivano segnali di tregua in vista della sfida ai granata di Ivan Juric.

Roma-Torino, segnali di tregua con Karsdorp: le ultime da Trigoria

Il terzino olandese, come testimoniato dal profilo twitter ufficiale della Roma, ha svolto la sessione di allenamento con il resto della squadra. Resta da capire quale sarà la scelta di José Mourinho in vista della sfida al Toro di Juric ma il segnale che arriva dal centro sportivo giallorosso indica che al momento arrivano segnali di tregua. Il numero 2 si è reso protagonista di un assist per Tammy Abraham capitalizzato dalla punta inglese, che si è sbloccata proprio contro il Sassuolo.

La sfida di domenica allo stadio Olimpico, e l’eventuale convocazione o utilizzo del terzino olandese, sarà una sorta di sentenza anche intorno al suo futuro in chiave calciomercato. Una cosa da Trigoria è sicura: Rick Karsdorp sta lavorando a pieno regime con la squadra. Ora la decisione in vista dell’ultima sfida di campionato prima della sosta passa al tecnico portoghese.