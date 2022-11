Calciomercato Roma, affare più vicino: lungo colloquio col grande ex

Calciomercato Roma, l’affare a gennaio sembra sempre più vicino. Spunta il lungo colloquio a bordo campo tra il calciatore ed il grande ex

La Roma è reduce dal pareggio interno maturato in extremis contro il Torino. La squadra giallorossa chiude l’anno solare con un risultato che lascia parecchio amaro in bocca. La classifica in Serie A vede la Roma occupare la settima posizione in graduatoria, sono tre le giornate consecutive senza vittorie per la squadra allenata da José Mourinho. Ora è arrivata la lunga sosta invernale, complice il Mondiale in Qatar. La squadra giallorossa tornerà in campo ad inizio gennaio e Tiago Pinto può pianificare la sessione di calciomercato invernale.

Le competizioni nazionali si fermano per la lunga sosta del Mondiale in Qatar. Saranno quattro i calciatori della Roma che raggiungeranno il paese arabo: Paulo Dybala, Matias Vina, Nicola Zakewski ed il portiere Rui Patricio. Il resto della squadra si radunerà a Trigoria domenica, per poi partire alla volta del Giappone. La squadra di José Mourinho arriva alla sosta dopo una settimana a dir poco complicata, dentro e fuori dal campo di gioco. Su un binario parallelo opera Tiago Pinto, che sta preparando la sessione di calciomercato invernale, dove tra uscite ed entrate potrebbero esserci diverse sorprese a gennaio.

Calciomercato Roma, lungo colloquio tra Kumbulla ed Ivan Juric

Il general manager della Roma può lavorare con calma alla pianificazione del calciomercato invernale. In vista di gennaio sono molti i nome e le suggestioni che coinvolgono Tiago Pinto, sia in entrata che in uscita. Sul fronte delle cessioni si guarda con attenzione al futuro di Marash Kumbulla, il difensore centrale ex Hellas Verona sta trovando sempre meno spazio in questo ultimo periodo. A lanciarlo con la maglia scaligera fu Ivan Juric, ora tecnico del Torino e che ieri lo ha abbracciato a bordo campo prima della sfida dell’Olimpico. I due si sono anche intrattenuti per un lungo colloquio, non è escluso che al centro della discussione ci fosse anche il futuro del difensore centrale in vista della sessione di calciomercato invernale.