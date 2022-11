Calciomercato Roma, doppio 👋 addio inevitabile: la strategia di Pinto 💰

Calciomercato Roma, a gennaio il doppio addio appare inevitabile. Pinto però ha deciso: ecco la strategia del gm giallorosso

Il doppio addio a gennaio ormai è inevitabile. Anche perché sono ai margini del progetto tecnico di Mourinho. Insomma, sono ai saluti e si potrebbero aggiungere alla lista che vede già presente Karsdorp e che potrebbe comprendere anche Kumbulla soprattutto dopo le parole di Reja, commissario tecnico dell’Albania.

I nomi sono quelli di Shomurodov e Vina. Scarsamente utilizzato dallo Special One in questa prima parte di stagione, e mandati in campo solamente nel momento in cui c’era un enorme necessità di mettere forze fresche. Normale quindi pensare al saluto dei due. E così come successo la scorsa estate, Pinto avrebbe in testa una strategia ben chiara.

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto

Non saranno accettate le richieste di prestito. Questo, secondo il Messaggero in edicola questa mattina, la condizione precisa affinché i due possano essere ceduti e trovare così una sistemazione nella prossima finestra di mercato. Il quotidiano romano, inoltre, spiega i motivi di questa scelta, che sembra essere quella definitiva, da parte del dirigente della Roma: il settlement agreement siglato con l’Uefa. Nessuna spesa folle, si compra solamente nel momento in cui ci sono delle entrate in cassa che permettono un certo margine di movimento.

Una situazione quindi che appare ben chiara e delineata. Una situazione che ormai è stata accolta anche da Mou che non si aspetta chissà quali entrate. A meno che ovviamente, tutti questi calciatori che non rientrano nei piani vengano ceduti. E nel corso di questo periodo abbiamo capito com’è difficile riuscire a piazzare tutti gli esuberi.